PROPADA BRAK HDZ-a i Mosta? ‘Most pokušava ući u naše biračko tijelo. Ako prijeđe crtu, idemo na prijevremene izbore’

Brak HDZ-a i Mosta od samog je početka često na klimavim granama. Bilo je tako u vrijeme Oreškovićeve, a nije ništa puno bolje ni za vrijeme aktualne, Plenkovićeve Vlade.

Kriza Agrokora i zahuktala kampanja za lokalne izvore u kojoj su HDZ i Most politički protivnici, dosta su zategnuli odnose između te dvije stranke. U vodstvu HDZ-a počelo se razmišljati i o prijevremenim parlamentarnim izborima.

Naime, glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković u srijedu je na sastanku Županijskog odbora stranke Zadarske županije objasnio aktualno političko stanje na nacionalnoj razini te prezentirao rad Vlade, no, tvrdi jedan od sudionika sastanka, tijekom izvješća se uglavnom referirao na poteškoće koje njegova stranka nailazi u suradnji s Mostom.

Jandroković se požalio na loš odnos HDZ-a i Mosta

Kako je jedan od sudionika sastanaka ispričao za Novi list, Jandroković je govor započeo opisom kompliciranih međunarodnih odnosa, a vrijeme je posvetio i kritici Mosta.



‘Most, rekao je Jandroković, ne razumije globalnu situaciju u kojoj je ključno da hrvatska državna vlast bude stabilna. HDZ je državotvoran, ima iskustva u obnašanju vlasti i čuva državne institucije, a Most ga, upozorio je Jandroković, napada, ne shvaćajući još što je to država. Lupaju po Državnom odvjetništvu, regulatornim agencijama, Petrov diže kaznene prijave i sve to skupa izaziva nepovjerenje javnosti prema institucijama, tvrdio je. Koriste krizu Agrokora, koji smo mi spasili, da bi opet vadili iz prošlosti afere iz privatizacije i tobožnje Tuđmanove ideje o 200 bogatih obitelji’, rekao je izvor sa sastanka.

‘Most pokušava ući u biračko tijelo HDZ-a’

Isti je kazao kako je Jandroković bio nezadovoljan zato jer Most, isticanjem nekoliko jakih kandidata na lokalnim izborima, ‘pokušava ući u biračko tijelo HDZ-a’. Posebno je to slučaj, tvrdi, u Dalmatinsko-splitskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

‘Prijeđu li crtu, idemo na prijevremene izbore za Sabor’

‘Jandroković je na kraju ocijenio da je koalicija s Mostom, unatoč svemu što je iznio, ipak još uvijek održiva. Međutim, to je sigurno glavno što je rekao, naglasio je da će se, ako Most prijeđe crtu, ići na prijevremene izbore za Sabor. U tom slučaju HDZ, otvoreno je kazao, neće i po treći put koalirati s Mostom, nego će se rješenje tražiti u suradnji sa strankama lijeve opcije – reproducirao nam je Jandrokovićevo obraćanje najvažnijim HDZ-ovcima Zadarske županije jedan od prisutnih. Prisjeća se i da je, primjerice, Božidar Kalmeta, predsjednik Županijskog odbora, ustvrdio da bi, da Vlada nije osmislila lex Agrokor, došlo do toga da ‘ulica, kao u Makedoniji, rješava probleme’, zaključio je sudionik sastanka.