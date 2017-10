PROMETNI STRUČNJAK ZA NET.HR O BANDIĆEVOJ NAPLATI PARKINGA U CIJELOM GRADU: ‘To je čista demagogija, licemjerje i dokaz neznanja’

Nakon što je jučer zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio kako zagrebačka Gradska uprava planira uvesti naplatu parkiranja u cijelom gradu, uz objašnjenje da ‘ne možemo imati građane prvog i drugog reda’, za komentar smo upitali prometnog stručnjaka Željka Marušića.

Bandić je svoju odluku o naplati parkinga u cijelom gradu objasnio tako da želi da svi građani budu ravnopravni kada je riječ o naplati parkinga, te da ne želi da postoje ‘građani prvog i drugog reda’. Osim toga, rekao je i da sva parkirališna mjesta u Zagrebu koštaju Grad Zagreb, koji ih održava, pa ih zato svi građani trebaju platiti.

BANDIĆ UVODI NAPLATU PARKIRANJA U CIJELOM ZAGREBU! ‘Ne možemo imati građane prvog i drugog reda’

‘Vlast nema nikakvih znanja, povećavaju profit jedino povećavanjem davanja’

Prometni stručnjak, Željko Marušić, za kaže nam da je naplata parkinga u cijelom gradu izvediva, ali kontraproduktivna, neopravdana i štetna. Jedina bi prednost takve odluke bilo smanjenje pritiska na neke oaze u kojima se parking naplaćuje, no to je minorno u odnosu na sve loše strane naplate parkinga u cijelom Zagrebu. Radi se, kaže, o dvostrukom moralu.



‘Realnih prednosti nema. Ovo što se govori da je to ujednačavanje kriterija za sve građane, to je demagogija. To je samo još jedan način vlasti koja nema nikakvih znanja da boljim promišljanjem sustava, optimizacijom, racionalizacijom poveća profit, nego samo povećanjem davanja’, kaže Marušić i dodaje da je to dokaz neznanja i socijalne neodgovornosti vlasti.

‘Oni kažu da će pojeftiniti bazen u kojem se nitko ne kupa. Pojeftinjuje ono što nitko ne koristi, a poskupljuje ono što svima treba. To je udar na najsiromašniji dio građana koji su već devastirani na sto načina. Ide se uzeti gdje se još može uzeti i to je loše’, kaže Marušić i dodaje da ne postoji opravdanje za naplatu parkinga u rubnim zonama grada jer je tamo raspoloživi prostor za parking i dalje veći nego broj vozila pa je uvijek moguće naći paring u okviru od 100 metara od kuće.

Naplata parkinga obezvrijedit će stanove u tim dijelovima grada

Ističe i da bi ovakva naplata bila višestruki udar na građane: osim što će se naplaćivati parking tamo gdje se dosad nije naplaćivao, ljudima u tim dijelovima grada, npr. u Malešnici i Španskom, obezvrijedit će se imovina, mnogima jedina koju imaju.

Marušić upozorava i da građani za vozila već plaćaju jako puno davanja i poreza, kao i cestarinu. Zbog toga smatra da naplata parkinga u cijelom gradu licemjerna i štetna.

Milan Bandić je svoju odluku dijelom objasnio i troškom čišćenja snijega.

‘To je javni prostor grada i treba napraviti reda s povlaštenim cijenama za građane’, rekao je Bandić. Marušić kaže da takvo što uopće nema smisla jer građani ionako plaćaju prireze, a u toj bi naplati morao biti uključen trošak čišćenja snijega.

‘Što se inače plaća prirezima, valjda samo uhljebi?’, pita se Marušić i dodaje da se cestarinom plaća cesta, a cesta je, kaže, i parkirno mjesto.

‘Sve je već višestruko plaćeno kroz prirez, a nije logično da se plaća isti prirez u centru i na Malešnici. Ako se bude išlo na ovo, neka se onda uvede stupnjeviti prirez. U Španskom je lakše i jeftinije čistiti snijeg nego na Gornjem gradu’, rekao je Marušić za Net.hr.

Tvrdi da građani u rubnim dijelovima grada ne mogu biti bez automobila jer je javni gradski prijevoz iz rubnih zona iznimno loš.

‘Vozila ljudima trebaju, to je sloj koji je već na donjoj granici. Kroz male iznose se tako prikuplja velik novac. Tako je to radila mafija u Americi, uzimali su svima po malo. To nije dobar put’, kaže.

Proširiti zone besplatnog parkinga u gradu i povezati ih s pokazom

Upitali smo prometnog stručnjaka kakvo bi rješenje po njegovom mišljenju bilo prihvatljivo. Misli da je sadašnje stanje zona naplata parkinga u gradu u redu i da ih nikako ne treba proširivati ni poskupljivati, već da bi neke zone, poput onih na Bundeku, trebalo i osloboditi plaćanja. Marušićev je prijedlog formiranje mreže parkirališta na kojima bi građani koji su kupili pokaz mogli besplatno parkirati. Kaže da bi to bio dobar način uštede goriva i uštede parkiranja u gradu, ali i kombinacije javnog prijevoza i osobnih automobila.

‘Ja sam za to da se proširuju zone besplatnog parkinga u sadašnjem stanju, a ne da se dodatno naplaćuje’, kaže Marušić i dodaje da bi trebalo bolje iskoristiti prostor za parking u centru grada. Sada je situacija takva da se šire ugostiteljski objekti na mjestima gdje bi mogao biti parking, a sve kako bi se pogodovalo garažama koje su preskupe.

‘Poskupite cijenu i tjerate ljude da koriste garaže. Ako ste u garaži sat i samo jednu minutu, plaćate dva sata. Garaže su nepovoljnije od otvorenog prostora. Oni vas tjeraju na to. U Gundulićevoj su postavljeni štekati kako bi se išlo parkirati u Horvatinčićevu garažu, u garažu na Tuškancu…Na ovakav način središte graeda umire jer je preskup parking. Zatvaraju se lokali jer nitko ne dolazi. Ne treba ništa poskupljivati, treba povećati broj parkirališta na otvorenom prostoru i pojeftiniti ih. Ljudi bi tako više dolazili u grad, više bi kupovali, grad bi prodisao’, smatra Marušić.

‘I ćorava kokoš nađe zrno’

Osvrnuo se i na najavljeno odustajanje ZET-a od karte za 4 kune. Bandić je objasnio da je ZET-u nakon uvođenja tramvajskih i autobusnih karti po toj cijeni pao prihod, no Marušić tvrdi upravo suprotno: time se ništa nije izgubilo.

‘Oni time nisu izgubili ništa nego su dobili. To im je bio dobar potez, ali valjda i ćorava kokoš pronađe zrno’, rekao je.