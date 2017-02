PROMETNI STRUČNJAK O STRAVIČNOJ NESREĆI U KOJOJ JE POGINULA MAJKA DVOJE DJECE: ‘Pa kako su to mogli postaviti nasred križanja?’

Kameno raspelo usred raskrižja na kojem je sinoć poginla 20-godišnjakinja, tamo se uopće nije trebalo nalaziti. No zbog kaosa u hrvatskom prometnom sustavum postavljanje istoga je bilo moguće bez prethodnog odobrenja stručnjaka.

Prometni stručnjak Željko Marušić tvrdi kako prometna nesreća u kojoj je sinoć u Kotoribi poginula 20-godišnja majka dvoje djece, nije trebala biti pogibeljna da kod nas postoji uređeni prometni sustav. ‘Netko je, protivno temeljnim prometnim pravilima, u nezaštićenu zonu izlijetanja, postavio masivno kameno raspelo, te to pokazuje zbog čega Hrvatska, premda je u cestovnu prometnu infrastrukturu, razmjerno, uložila naviše u Europskoj uniji, ima 60 posto veću razmjernu smrtnost na cestama od prosjeka EU-a’, komentirao je Marušić.

Sustav bi trebao minimizirati broj žrtava

Marušić dodaje kako se EuroRAP (European Road Assessment Programme), europski program ocjenjivanja sigurnosnih značajki cestovne infrastrukture, od 1999. jedan od temelja cestovne prometne strategije Europske unije, temelji na strategiji da ceste ‘opraštaju’ greške vozačima. A ne da ih masakriraju, kao u ovom slučaju. ‘Sustav je tako postavljen, da u slučaju kad neodgovorni vozač ili vozačica izleti s ceste ishod ne bude tragičan, odnosno da minimizira vjerojatnost težih posljedica’, kaže Marušić.

STRAŠNI DETALJI NESREĆE, DJEVOJKA (20) KOJA JE IZGORJELA U AUTOMOBILU MAJKA JE DVOJE DJECE: ‘Ima li veće tragedije?’



Problemom smatra i činjenicu da sigurnosne značajke cestovne infrastrukture može pogibeljno pogoršati bilo tko izgrađujući armirano betonske-mostiće preko odvodnih kanala uz prometne trakove, postavljanjem armirano-betonskih i čeličnih stupova, trafostanica, masivnih kamenih raspela, bez odgovarajućeg odobrenja temeljenog na prometno-tehničkoj studiji.

‘Sustavom ne bi trebao upravljati MUP’

‘Kad se neodgovorno posade stabla uz cestu, netko to danas smatra pitanjem hortikulture. No, već sutra to postaje ozbiljni prometni problem, zbog kojeg svake godine gubimo desetke života. Nije najveći problem što je lokalna zajednica, vjerojatno potporom lokalnog župnika, u prometni sustav bez odgovarajućeg odobrenja, postavila objekt s pogibeljnim utjecajem na pasivnu sigurnost. Najveći je problem što je u Hrvatskoj to, nažalost, moguće’, kaže Marušić.

STRAVIČNA PROMETNA U MEĐIMURJU: Djevojka udarila u raspelo i preminula u plamtećem automobilu

Apsurdnim smatra i činjenicu da prometnom sigurnošću upravlja MUP, a ne Ministarstvo prometa. ‘Cjelokupnim prometnim sustavom, posebice cestovnom infrastrukturom kao ‘krvotokom društva’, poput telekomunikacija, treba upravljati iz jednog mjesta, iz Ministarstva prometa. Dobra organizacija može i treba osigurati ne samo kvalitetu, nego i brzinu rješavanja problema’, drži Marušić.

On smatra i kako nijedan odgovorni prometni stručnjak ne bi odobrio postavljanje potpuno nezaštićenog masivnog kamenog objekta na vanjskoj strani putanje, dakle u zoni izlijetanja, lokalne ceste koja omogućava razvijanje razmjerno velike brzine te smatra da zbog toga odmah treba osporiti i zaustaviti rekonstrukciju.