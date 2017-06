PROMETNI KAOS U ZAGREBU I OKOLICI: U petak i za vikend zatvorene brojne prometnice, pogledajte kartu

Zbog automobilističke utrke INA Delta Rally koja će se održati u petak i u subotu vrijedit će posebna regulacija prometa, upozorila je zagrebačka policija. Utrka će se održati na prometnicama na Bundeku, Sesvetama, Drugom Selu, ali i na Sljemenskoj cesti i cesti od Kašine prema Mariji Bistrici. U subotu se održava i Povorka ponosa.

Radi osiguranja navedenih utrka uspostavit će se privremena regulacija prometa kojom je predviđena potpuna zabrana prometa za sva vozila i pješake:

U petak, 9. lipnja 2017. od 17 do 23 sata

Sesvete i Dugo Selo

– Cerska od Domjanićeve do Podolnice, Podolnica od Stanka Šatovića do Glavničice, Glavničica od Podolnice do Kusove, Kusova od Glavničice do Vinka Kindera, Vinka Kindera od Kusove do Prozorske, Prozorska od Vinka Kindera do Tome Kapitana, Tome Kapitana od Prozorske do Tome Koščeca, Tome Koščeca od V.Kapitana do Pintarove, Pintarova od Tome Koščeca do Kozinske, Kozinska od Pintarove do Martinske, Martinska od Kozinske do Domobranske (okret na trokutu cesta), Domobranska od Martinske do Zorićeve)



U petak, 9. lipnja 2017. od 16 do 23 sata

Grad Zagreb

– Mostom slobode,

– Avenijom Većeslava Holjevca (od Slavonske avenije do Av. Dubrovnik),

– Antallovom ulicom,

– Ulicom Damira Tomljanovića Gavrana (od Ul.E.Murtića do Av.V.Holjevca) i

– servisnim cestama i parkiralištima uz istočnu stranu Zagrebačkog velesajma.

Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u pravcu jug-sjever i obratno su:

-Avenija Dubrovnik – Most mladosti – Držićeva avenija – Ul. Grada Vukovara,

– Avenija Dubrovnik – Jadranski most – Savska cesta – Ul. Grada Vukovara.

Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u pravcu istok-zapad i obratno su:

– Ulica Grada Vukovara od Savske do Držićeve,

– Slavonska avenija – Zagrebačka avenija – Ljubljanska avenija

– Avenija Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe

U subotu, 10. lipnja 2017. od 9 do 19.15 sati

– Sljemenskom cestom od Blizneca do Šestinskog lagvića i

– Sljemenskom cestom od Pila preko Hunjke do Jaslica.

Policija će u dogovoru s organizatorom povremeno propuštati promet Sljemenskom cestom između brzinskih ispita prema sigurnosnoj procjeni i vremenu trajanja brzinskih ispita.

Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu su:

– Zagreb – Bistra – Stubičke Toplice,

– Zagreb – Sesvete – Sv.I.Zelina – Marija Bistrica

U subotu, 10. lipnja 2017. od 10 do 19.15 sati

– državnom cestom D29 od Kašine preko Laza do Laza Stubičkog.

Policija će u dogovoru s organizatorom povremeno propuštati promet državnom cestom preko Laza između brzinskih ispita prema sigurnosnoj procjeni i vremenu trajanja brzinskih ispita.

Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu i obratno su:

– Zagreb – Sesvete – Belovar – Moravče – Laz Bistrički – Marija Bistrica.

‘Molimo građane za razumijevanje te da poštuju upute policijskih službenika, redarske službe organizatora, postavljenu prometnu signalizaciju, zapreke, ograde i trake upozorenja’, javlja policija.

I ZET najavio izmjene

ZET najavljuje izmjene na pojedinim autobusnim linijama terminala Glavni kolodvor, kao i na autobusnim linijama 274 Dubec – Sesvete – Laktec i 140 Mihaljevac – Sljeme.

U petak, 9. lipnja, od 16 do 22.30 sati, autobusne linije terminala Glavni kolodvor prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, a autobusna linija 234 Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište neće prometovati, obavještavaju iz ZET-a.

Autobusne linije 219 Glavni kolodvor – Sloboština, 220 Glavni kolodvor – Dugave i 229 Glavni kolodvor – Odra – Mala Mlaka, prometuju s Glavnog kolodvora Ulicom Hrvatske bratske zajednice, skreću lijevo na Slavonsku aveniju, desno na Aveniju Marina Držića, desno na Aveniju Dubrovnik, zatim skreću lijevo na Aveniju Savezne Republike Njemačke otkuda nastavljaju uobičajenim trasama.

Autobusi linija 166 Glavni kolodvor – Donji Dragonožec, 221 Glavni kolodvor – Travno, 268 Glavni kolodvor – Velika Gorica, 310 Glavni kolodvor – Petrovina, 311 Glavni kolodvor – Cerovski vrh i 330 Glavni kolodvor – Velika Gorica (brza linija), vozit će s Glavnog kolodvora Ulicom Hrvatske bratske zajednice, skrenuti lijevo na Slavonsku aveniju, desno na Držićevu, desno na Aveniju Dubrovnik te lijevo na Aveniju Većeslava Holjevca i nastaviti uobičajenim trasama do krajnjih odredišta.

Pri povratku autobusi prometuju istim izmijenjenim trasama

Za vrijeme posebne organizacije prometa, autobusno stajalište Nacionalna i sveučilišna knjižnica- zapad bit će izmješteno na stajalište Nacionalna i sveučilišna knjižnica-jug, dok se autobusna stajališta Bundek, Muzej suvremene umjetnosti i Sopot neće koristiti.

Autobusna linija 274 Dubec – Sesvete – Laktec prometovat će u petak, 9. lipnja, od 17 do 22 sata, trasom u dva dijela.

Na prvom dijelu trase, kako bi se uspostavila kvalitetna prometna povezanost za stanovnike naselja Šašinovec, Budenec i Cerje, autobus će voziti na relaciji Dubec – Sesvete – Cerje, odnosno do raskrižja Ulice Podolnice i Donjopoljske ulice.

Na drugom dijelu trase, autobus će voziti na relaciji Lužan – Laktec – Glavničica, stoga stanovnike naselja Laktec, Glavničica i Drenčec, upućujemo da iz Dupca, prema svojim odredištima, kao i pri povratku, koriste autobusnu liniju 273 Dubec – Sesvete – Lužan.

Nastavak utrke u subotu, 10. lipnja, uvjetuje obustavu autobusne linije 140 Mihaljevac – Sljeme od 9 do 18 sati.