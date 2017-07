PROMETNA PROGNOZA ZA UDARNI VIKEND: HAK objavio važne savjete za vozače i gdje se očekuju najveće gužve

Pred nama je vikend koji se smatra špicom turističke sezone i koji već uobičajeno donosi velike gužve na prometnicama u Hrvatskoj. Zbog pojačanog prometa Hrvatski autoklub objavio je prometnu prognozu za posljednji vikend u srpnju koji će biti obilježen cjelodnevnim značajnim gužvama i kolonama na cestama, graničnim prijelazima, trajektnim pristaništima i lukama kao i u blizini turističkih gradova na obali.

Posljednjeg vikenda u srpnju očekuje se značajno jačanje prometa očekujemo, a stvaranje gužvi ne hrvatskim prometnicama očekuje se već od četvrtka 27. srpnja, dok se vrhunac očekuje tijekom subote, 29. srpnja od najranijih jutarnjih sati, objavio je Hrvatski autoklub.

Najveći broj turista ponovno će doći iz zapadnoeuropskih država, Austrije, Češke, Slovačke itd. U Njemačkoj u četvrtak počinju praznici u pokrajini Baden-Württenberg, a u subotu u Bavarskoj iz kojih će se velik broj uputiti na Jadran na ljetni odmor ili će prolaziti kroz Hrvatsku do svojih odredišta na istoku Europe. Osim državljana iz Europske unije, mnogi građani Republike Hrvatske, ali i susjednih zemalja (Slovenije, BIH, Srbije), krenut će na ljetni odmor.





Kritične točke u petak i subotu

Najznačajnije gužve i jak promet u smjeru istoka očekujemo u petak, 28. srpnja već od jutarnjih sati. Očekujemo gužvu na autocesti A3 Bregana-Lipovac u smjeru Lipovca, sa značajnim čekanjima na graničnim prijelazima sa Srbijom, Bajakovo i Tovarnik.

U subotu, 29. srpnja osim jakog prometa u smjeru istoka, bit će ga i u smjeru mora, sa značajnim čekanjima na sljedećim mjestima:

A2 Zagreb-Macelj na naplati Zaprešić, A3 Bregana-Lipovac, A4 Zagreb-Goričan na naplati Sveta Helena, A7 Rupa-Rijekana naplati Rupa; autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2; zagrebačka obilaznica (A3) iz smjera čvora Jankomir i Buzin u smjeru naplate Lučko; Istarski ipsilon (A8 i A9), u smjeru graničnih prijelaza Kaštel i Plovanija; granični prijelazi sa Slovenijom (Bregana, Macelj, Rupa, Kaštel), Bosnom i Hercegovinom (Metković, Zaton Doli, Klek, Slavonski Brod, Stara Gradiška…), Srbijom (Bajakovo i Tovarnik) i Crnom Gorom (Karasovići); duž Jadranske magistrale (DC8)u blizini turističkih središta, te na Krčkom mostu; u lukama Zadar i Split, te na pristaništima za sjeverno i srednjodalmatinske otoke.

Subotnje gužve, u smjeru mora, počinju u ranim jutarnjim satima od 4 do 13 sati, a oko podneva počinje jačanje prometa u smjeru unutrašnjosti i Zagreba. Tijekom subote izrazito jak promet bit će na zagrebačkoj obilaznici (A3) iz smjera čvorova Jankomir i Buzin.

U nedjelju gužva prema unutrašnjosti

Tijekom nedjelje, 30. srpnja najjači promet se očekuje tijekom poslijepodneva u smjeru unutrašnjosti s čekanjem na izlazu s autoceste A1 u Lučkom, na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Maclja i na A3 Bregana-Lipovac na naplati Zagreb-Istok u smjeru Zagreba.

Mnogi slušaju savjete Hrvatskog autokluba, pa putuju ponedjeljkom da bi izbjegli gužve zbog čega često dolazi do zastoja i gužvi na glavnim cestovnim pravcima u oba smjera, stoga HAK savjetuje svim vozačima da za putovanje prema moru biraju petak u prijepodnevnim satima ili subotu u poslijepodnevnim odnosno večernjim satima, dok je za povratak s mora najbolje krenuti u nedjelju prijepodne.

Putovanje starom cestom

Kao izbor za putovanje umjesto autocesta mogu se koristiti stari provjereni pravci kroz Liku i Gorski kotar. Najveće i najznačajnije su Lička magistrala (DC1) koja se proteže od graničnog prijelaza Macelj sa Slovenijom kroz Zagreb, Karlovac, Slunj, Plitvička Jezera, Korenicu, Gračac, Knin, Sinj pa sve do Splita i stara cesta koja prolazi kroz Gorski kotar (DC3) i proteže se kroz mjesta Karlovac, Severin na Kupi, Vrbovsko, Skrad, Delnice, Gornje Jelenje sve do Rijeke, no tu su još i mnoge druge.

Savjeti HAK-a

Iz Hrvatskog autokluba napominju svim vozačima kako je važno imati dovoljno tekućine (najbolje vode ili negaziranih sokova), odmoriti se i redovito se zaustavljati na za to predviđenim odmorištima, pravilno regulirati klima uređaj u vozilu; dobro se informirati i uživati u odlasku na odmor.

Trenutna situacija

U ovim je trenucima pojačan promet na autocesti A3 Bregana-Lipovac u smjeru istoka, kolona osobnih i teretnih vozila kod GP Bajakovo duga je oko 5 km. Zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona koja se dijelom proteže i na Istarski ipsilon duga je oko 4 km.

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Državnom cestom DC1 u Kninu, do 31. srpnja, vozi se naizmjence, jednim trakom, a zabranjen je promet vozilima čija ukupna masa prelazi 5 tona, zbog radova na mostovima Bulin 1 i Bulin 2. Obilazak za autobuse: Knin-DC33-Vrbnik-ŽC6056-Oklaj-ŽC6055-DC59-Očestovo-DC1, a za teretna vozila: Knin-DC33-Drniš-Tromilja-DC56-Skradin-Bribirske Mostine-DC59 Kistanje-Očestovo-DC1.