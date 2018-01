PROLJEĆE USRED ZIME NASTAVLJA SE I OVOG TJEDNA: Temperature će i dalje biti visoke, a evo kada bi mogla pasti kiša i snijeg

Vjetar će oslabjeti nakon utorka, a u srijedu bi mogao okrenuti na buru i sjeverozapadnjak, koji će donijeti i malo zahladnjenje i kišu. Obilniji pljuskovi očekuju se u utorak i srijedu, a u četvrtak bi u gorju moglo biti i snijega.

Nakon iznimno toplog vikenda i iznadprosječno visokih temperatura za siječanj, počela se buditi i priroda misleći da dolazi proljeće, a toplo će se vrijeme nastaviti i idućih dana.

Uglavnom oblačno, ali toplo

Danas će prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda biti umjereno do pretežno oblačno, ujutro u unutrašnjosti moguća magla. Duljih sunčanih razdoblja bit će na istoku Hrvatske, dok će na Jadranu te u predjelima uz Jadran, mjestimice biti malo kiše. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura većinom od 2 do 7, na Jadranu između 10 i 15, a najviša dnevna u unutrašnjosti od 8 do 13, na Jadranu između 12 i 17 °C.





Tjedan će se nastaviti toplinom od vikenda, piše HRT, no dnevna će temperatura zraka biti nešto niža nego jučer. Na Jadranu će jugo biti jači, a u naše će krajeve stići i više vlage i pustinjskog pijeska iz Afrike. To će se posebno osjetiti u utorak i srijedu. Danas će dan u većini zemlje proteći suho, a ujutro bi mjestimice moglo biti magle, najviše u Posavini. Najniža temperatura kretat će se od 1 do 5 stupnjeva, a najviša dnevna od 11 do 15. U središnjem će dijelu zemlje danas biti oblačno, a temperature će biti za nekoliko stupnjeva niže nego u nedjelju.

U četvrtak u gorju moguć snijeg

Kada je pak riječ o Gorskom Kotaru i Lici te Sjevernom Jadranu, bit će oblačno, a moguće je i nešto kiše. Temperature će biti kao tijekom vikenda.

Toplo će biti i na srednjem Jadranu i u Dalmaciji, a tamo je moguća slaba kiša. Očekuju se i poteškoće u pomorskom prometu zbog vjetra, a jugo će ponegdje biti i olujno. Sunce mogu očekivati oni na krajnjem jugu zemlje, gdje će najviša dnevna temperatura biti od 14 do 17 stupnjeva.

Vjetar će oslabjeti nakon utorka, a u srijedu bi mogao okrenuti na buru i sjeverozapadnjak, koji će donijeti i malo zahladnjenje i kišu. Obilniji pljuskovi očekuju se u utorak i srijedu, a u četvrtak bi u gorju moglo biti i snijega.