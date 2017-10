PROLAJFER BATARELO: ‘I silovane žene trebaju roditi, zašto bi to dijete trebalo ispaštati?’

Predstavnici građanske inicijative ‘ProLife.hr’ i Zaklade Vigilare jutros su Hrvatskom saboru predali ukupno 168.561 potpis skupljen putem peticije ‘Imam pravo živjeti’. Osim toga, na skupu na Trgu sv. Marka usprotivili su se donošenju Istanbulske konvencije i zatražili ostavku novoizabranog ustavnog suca Gorana Selanca.

Predsjednik Zaklade Vigilare, Vice Batarelo, tom je prilikom razgovarao s novinarima i ponovio neke od svojih kontroverznih stavova.

‘Mi predajemo potpise i nakon toga ide u proceduru. Bit će javna debata i javni razgovor o pravima nerođene djece. Mi jesmo za potpunu zaštitu nerođene djece. To je jedan festival demokracije, građani su potpisali, mi potpise predajemo Saboru, oni to uzimaju u proceduru i, prema našim saznanjima, ide prema Ministarstvu zdravstva, koje bi išlo u izradu zakona’, rekao je Batarelo.





Tvrdi da ovo nije političko pitanje

‘Mi želimo i zaštitu i pomoć majkama i trudnicama koje žele roditi. Mi tražimo od Vlade da osigura financijsku pomoć’, kazao je i dodao: ‘Mi ne propagiramo ništa, nego tražimo potpunu zaštitu nerođenog života. Ovo nije političko pitanje’, rekao je Batarelo.

‘Silovane žene imaju manji postotak pobačaja’

Izjavio je kako silovanim ženama treba zabraniti pobačaj.

‘To dijete se ima pravo roditi, svako dijete. Tko smo mi da odlučujemo koje bi se dijete trebalo roditi? Zašto bi to dijete bilo kažnjeno radi zločina koji se dogodio? Znanstveno je dokazano da žene koje jesu silovane imaju manji postotak pobačaja, to je znanstveno utemeljeno. Zašto bi to dijete trebalo ispaštati’, upitao je Batarelo.

Potpise dovezli u 12 kolica

Članovi zaklada potpise su dovezli u 12 kolica, ‘jer toliko djece svakog dana u Hrvatskoj ne dobije priliku živjeti’, rekao je Batarelo.

‘Gospodine Plenkoviću, zaštitite našu djecu od tuđih eksperimenata, ali usto pojačajte programe i financijska sredstava za suzbijanje nasilja nad ženama, djecom i muškarcima. Želimo da Hrvatska bude zemlja s nultom stopom tolerancije na nasilje, pa tako i prema nerođenoj djeci’, rekao je Batarelo.

‘Promijenite svoja mišljenja’

Predsjednica Hrvatskoga pokreta za život i obitelj Katarina Kovačević traži od ljudi da ‘promijene svoja mišljenja’.

‘Ovo je odličan skup. Hvala svakom čovjeku koji je dao potpis za nerođeno dijete. Mi smo svi nerođena djeca. Ovdje smo da zaštitimo svaki život i svaku majku i svakog oca. Nismo protiv nikoga i znajte da ne dižemo galamu protiv, nego za svakoga čovjeka. Ljudi, promijenite svoja mišljenja. Ovim putem pozivam sve majke, sve žene, ako imaju bilo kakav problem neka nam se obrate. Ima puno udruga koje rade za život.

Ovu Hrvatsku smo dobili sa svim svojim snagama, sa srcem i s ljubavlju. Neka takva ljubav bude i onda za svako naše nerođeno dijete. Jučer sam vidjela jedan jako dobar motiv premijera Plenkovića i bila sam radosna. Prevrnuo se autobus pun male djece i on je odmah izrazio brigu za tu djecu i odmah je alarmirao i zvao za pomoć. Ja se nadam da će tako biti i za ovaj naš pokret, za naš novi zakon zbog kojega smo ovdje i koji Republika Hrvatska i mi svi zaslužujemo’, zaključila je Kovačević, prenosi N1.

Istanbulsku konvenciju nazvali ‘zlom ideologijom’

Na Trgu sv. Marka pred stotinjak okupljenih građana Batarelo je apelirao na saborske zastupnike i premijera Andreja Plenkovića da ne ratificiraju Istanbulsku konvenciju “zbog propagiranja rodne ideologije”, nazvavši je “zlom ideologijom” koju Hrvatskoj nameću međunarodni krugovi.

Batarelo je i novoizabranog suca Ustavnog suda Gorana Selanca pozvao na ostavku zbog zagovaranja gay brakova, što je suprotno definiciji braka u hrvatskom Ustavu.

“Dosta nam je gnjusnih laži da ne znamo kada život počinje i da je ovo samo žensko pitanje, kao i ove posljednje – da je dijete osoba tek kada se rodi”, rekao je Batarelo aludirajući na izjave Selanca.

Prozvao ga je i zato što “život naziva idejom, nečim apstraktnim što bi država samo načelno trebala štititi”, te mu poručio da “neće mirno gledati kako širi svoju propagandu”.

Inzistirat će na ostavci Selanca

“Od današnjeg dana inzistirat ćemo na njegovoj ostavci jer je prvoga dana svoga mandata opasno relativizirao život i otvoreno propagirao tzv. gay brakove, iako je hrvatski narod u Ustavu napisao svoju definiciju braka. Ustavnom sucu koji širi protuustavne ideje u toj instituciji ne smije biti mjesta”, kaže Batarelo.

U svom obraćanju Batarelo je i dozvolu pobačaja u Hrvatskoj nazvao “zabludom koja se proširila iz komunističke Rusije”, koja je “našu Hrvatsku zarazila 1978. kada je legaliziran abortus”.

Govoreći protiv ratifikacije Istanbulske konvencije ustvrdio je kako je riječ o “zloj rodnoj ideologiji koju se pokušava zamaskirati u borbu protiv nasilja nad ženama i u obitelji”, a Hrvatskoj je nameću međunarodni krugovi.

Traži pomoć Plenkovića

“Rodna ideologija mijenja samu bit čovjeka, riječ je o društvenom eksperimentu s nesagledivim negativnim posljedicama”, rekao je i pozvao Plenkovića da zaštiti hrvatsku djecu od tuđih eksperimenata.

Saboru su, dodao je, predali i pravnu analizu Istanbulske konvencije. “Nismo za ratifikaciju te vrlo kontroverzne konvencije i protivimo se uvođenju rodne ideologije u pravni sustav”, poručio je Batarelo.

Reiner je odgovorio da će proslijediti njihove potpise Ministarstvu zdravstva na daljnje razmatranje, ali i proučiti analizu Istanbulske konvencije.

Batarelo je zahvalio, naglasivši da je primanje u Saboru “festival demokracije”.

“Hrvatski sabor je Sabor svih građana, predstavlja svu raznolikost i otvoren je za sve inicijative jer je to uloga Sabora”, odvratio je Reiner.