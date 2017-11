PROGOVORIO ČOVJEK KOJI JE BIO UZ TODORIĆA KAD JE POTPISIVAO LEX AGROKOR: ‘Učinio je to smiren, kao lider’

Stručnjak za odnose s javnošću Krešimir Macan u velikom intervjuu za tportal progovorio je posljednjim danima uprave Ivice Todorića u Agrokoru, te trenutku u kojem je vlasnik koncerna potpisao aktiviranje Lex Agrokora.

Macan je u to vrijeme bio angažiran na kriznom komuniciranju kompanije, što mu je, kako potvrđuje bio jedini angažman za Agrokor i Todorića.

‘Nezaboravnih pet dana, totalna centrifuga, ali vrijedno iskustvo. Zadatak nam je bio da komunikacijski pomognemo Antoniju Alvarezu u njegovu pokušaju restrukturiranja koncerna uz pomoć banaka. No, s obzirom na to da je ostalo premalo vremena, a koncern je bio u blokadi, Ivica Todorić aktivirao je lex Agrokor i s time je moj angažman završio’, prisjetio se Macan prema čijim je riječima taj 7. travnja, kada je Todorić potpisao aktivaciju zakona bio ‘najnapetiji dan ikada’.

‘Kada se vidjelo da nema druge, zaigralo se na kartu Lex Agrokor, iako je Todorić pokušao pronaći sve druge opcije. Nemojmo zaboraviti da već sljedećeg petka nije bilo novca za plaće u tvrtkama u sastavu koncerna. On je to jednostavno morao potpisati i na tome se radilo do zadnjeg trenutka. Ja sam svjedočio tom potpisivanju. Bio je smiren kao pravi lider u ključnom trenutku, no sam čin bio je izuzetno emotivan. Vjerujem da je on u tom trenutku bio svjestan toga da nikada više neće doći u taj Agrokor kao vlasnik. Odobrio je poruke poslane tog dana, pa i ono ‘sve predajem hrvatskoj državi’ jer je želio istaknuti koliko je vrijednosti tijekom godina stvorio kroz ulaganja koncerna. Da ostavlja i dugove, tada još nismo znali. Nitko nije. On je jedini znao pravu situaciju i on je bio taj koji je sve vrijeme donosio odluke i bio ‘predsjednik’ kojem se ne protuslovi, rekao je Macan za tportal.

Macan je komentirao i Todorićev blog, te još jednom negirao da on stoji iza tog projekta.

‘Nešto bih ga drugačije pisao jer je izgubio dosta na vjerodostojnosti pišući dosta emotivno i nekonzistentno. Zanimljivo je kako oporba nekritički koristi sadržaje s njegova bloga u napadima na Vladu pa su se pretvorili u svojevrsne glasnogovornike Ivice Todorića’.