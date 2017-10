PROGOVORILA KĆER ZADARSKOG FRITZLA – SILOVAO JE VIŠE OD 1500 PUTA: ‘Nijedno dijete ne smije to doživjeti što sam ja doživjela od oca’

Nakon što je 51-godišnji muškarac na Županijskom sudu u Zadru osuđen na 40 godina zatvora zbog toga što je 15 godina zaredom silovao vlastitu kćer koja mu je rodila i dijete, djevojka je progovorila o mučnim godinama tijekom kojih je trpjela očeva silovanja.

Žrtva je ispričala kako je sve počelo kad je imala 12 godina. To joj je bio prvo seksualno iskustvo. Otac ju je silovao do njezine 28. godine, sve zajedno više od 1500 puta.

‘Imala sam 12 godina, silovao me u autu u šumi u Kožinu’

‘Taj prvi seksualni odnos s ocem dogodio se u šumi u Kožinu u autu marke Yugo 45. Sjedila sam najprije na mjestu suvozača, a onda me otac premjestio otraga, na zadnji sic. Otac mi je najprije objašnjavao kako se to čini i da ću ja znati bolje od mojih prijateljica o tome. I da to ništa ne boli. Bilo mi je odvratno. Niti jedno dijete ne smije to doživjeti što sam ja doživjela od svog oca’, rekla je, prenosi Zadarski.hr.



51-godišnjak je tijekom svih 28 godina braka zlostavljao i suprugu i šestero djece, a najstariju je kćer godinama silovao. Supruga se od njega razvela prošle godine kad se saznalo za silovanje kćeri.

Novinari koji su bili u sudnici tijekom izricanja presude pišu da se na njemu nije vidjela grižnja savjesti te je djelovao kao da mu je dosadno.

Susjedi kažu da nisu znali kakve su se strahote događale u toj obitelji. Njegova je bivša supruga rekla da je kazna od 40 godina zatvora i malo za sve što je činio obitelji.

‘Malo je dobio. Ja bih mu dala još i više. Poslala bih ga na električnu stolicu. Zaslužio je to. Uništio nas je’, rekla je bivša žena ovog zlostavljača, koja se od njega rastala u siječnju. U braku su bili 28 godina, imali su šestero djece, a tijekom cijelog braka, muž je zlostavljao i nju i djecu.

Sina je tukao peglom po glavi

Najstarijeg je sina tukao peglom po glavi, a nije poštedio ni mlađu djecu koja su često bila u modricama i krvi. Gađao ih je čašama, kamenjem i čikovima, gušio rukama, udarao nogama.

Na sudu je bivša supruga ispričala da je znao biti grub s njom tijekom spolnih odnosa, a imao je i seksualne veze s drugim ženama. Ako bi njegova supruga nešto prigovorila, ušutkao bi ju šamarom. Tukao ju je često. Pokušavala je pobjeći, no on bi nju i djecu uvijek vratio kući. Sa ženom nije spavao od 2001. godine, a upravo je te godine počeo redobito silovati najstariju kćer koja je tada imala samo 12 godina.

‘Od 12. do 16. godine mojeg života otac me vodio u Kožinske bore dva-tri puta mjesečno i tada je uvijek dolazilo do spolnog odnošaja. Od 16. do 28. godine života broj spolnih odnosa u Kožinskim borima se povećao. I to ne samo u Kožinskim borima, već i u kući, a odlazili smo i na Kolovare, i to kad god se ocu prohtjelo. Znalo se dogoditi da bi se naš spolni odnos događao dan za danom, a najmanje desetak puta mjesečno. Sve to unatoč tome što sam se ja tome protivila’, ispričala je djevojka i dodala da se ponekad i nije protivila spolnim odnosima s ocem, samo zato da bi ju ostavio na miru i da ju ne bi maltretirao psihički.

Majka: ‘Nitko nije znao što se događa’

Nitko od obitelji nije znao što se događa, a zlostavljana kćer nije nikad imala dečka, niti je nekada s nekim spavala, osim s ocem. Kad je imala 17 godina, rodila je i njegovo dijete, a sve se doznalo nakon DNK analize. I drugu je djecu često maltretirao, a jedna je kći čula kad je njezina sestra rekla ocu da je on otac njezinog djeteta. Ipak o tome nikome ništa nije rekla jer je bila u strahu od oca.

‘Živjeli smo tako sve dok ga nisu zatvorili. Kad su ga odveli i kad smo nakon provedene DNK analize doznali da je imao dijete s našim zajedničkim, najstarijim djetetom, nismo mogli vjerovati. Svi smo bili u šoku. Užas! Užas’, rekla je njegova bivša supruga. Iako tvrdi da nije znala što se događalo, ipak je sumnjala.

‘Kako sam radila dva posla, ujutro i poslijepodne, rijetko sam bila kod kuće. Došla bih, vidjela da je sve u redu, napravila ručak i otišla na drugi posao. On je uvijek bio negdje s najstarijom kćeri i njezinom kćeri. Mislila sam da se brine za svoju unuku. Pitala sam ih zašto uvijek idu zajedno van. Ljudi su mislili da je ona, a ne ja, njegova žena’, ispričala je, piše Zadarski.hr.

Jednom je sestra zatekla oca i najstariju sestru u krevetu, a on ju je tada gađao kamenom. I jedan od braće vidio je oca kako grli najstariju kćer pa je posumnjao da se nešto događa.

‘Moja najstarija sestra mi je rekla da se ona “žrtvovala” za obitelj, sve radi toga da se otac ne dere na nas, da nas ne udara i da nam svima, kao obitelji, bude bolje’, ispričala je jedna od sestara.

Kad je majka počela sumnjati, nije imala dokaze. Kćer je dva puta išla na abortus, a otac je rekao da je taj novac potrošio na kocku. Djevojka nikad nije majci htjela reći tko je otac njezina djeteta.

Otac ju je ucjenjivao djetetom pa je ostala u kući

Kad je imala 15 godina, pokušala je počiniti samoubojstvo. Majka ni tada nije znala zašto je to učinila. Kaže da joj se nikad nije povjerila, sve do trenutka kad su zatvorili nasilnika.

Postavlja se pitanje zašto nije otišla iz kuće kad je postala punoljetna i počela raditi. No otac ju je ucjenjivao njezinim djetetom. Tek je prošle godine s kćeri otišla u sigurnu kuću, a ima i dečka.

Tek je jedna od sestara, kojoj se žrtva povjerila, na nagovor svog dečka, prijavila oca za sustavno maltretiranje cijele obitelji, a rekla je policiji i za silovanje najstarije sestre.

‘Vi ste osoba koja je kroz dugi vremenski period maltretirala, uništavala i zlostavljala svoju djecu i svoju suprugu. Vi ste osoba koja zanemaruje i ne poštuje ni najmanje prava drugih ljudi i djece, nimalo ne uvažavate društvene norme i zakone, umanjujete vlastitu odgovornost, a vlastitu krivnju projicirate na druge. Manipulirate i varate kako biste postigli osobni užitak i dobitak, odluke donosite u trenutku bez razmatranja posljedica po sebe i druge. Ne osjećate ni najmanje grižnju savjesti, osoba ste visoke nekritičnosti prema vlastitom ponašanju. Vama je supruga trenutkom braka postala objekt, kao i djeca koja su se u braku rodila. Suprugu i djecu držite kao svoje vlasništvo i svoj posjed. Oni su svi vama objekti prema kojima ni u najmanjoj mogućoj mjeri niste iskazali ni pokazali empatiju, niti im dali podršku. Već nasuprot tome, strah, bijes i agresiju, kako psihičku, tako i fizičku, tako da su spram vas djeca i supruga bili nemoćni jer ste vi držali i moć i vlast i nad ženom i nad djecom’, rekao je sudac prilikom izricanja presude.