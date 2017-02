PROGNOZA ZORANA VAKULE: Pred nama je dosta ružan vikend, ali utješit će vas predviđanje za proljeće i ljeto

Nastavlja se blagi porast temperatura koje će idućih dana nastaviti rasti. Danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu i u gorju. U nizinama unutrašnjosti ujutro i prijepodne mjestimice magla i niski oblaci koji se ponegdje mogu i dulje zadržati, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar će na kopnu biti većinom slab, dok će na Jadranu ujutro puhati uglavnom slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 7 do 12, uz dugotrajnu maglu osjetno niža, a na Jadranu između 12 i 16 Celzijevih stupnjeva.

Stabilno i sve toplije vrijeme možemo očekivati sve do vikenda, no valja napomenuti kako DHMZ za petak prognozira pogoršanje – padat će kiša koja će trajati sve do nedjelje. Temperatura će isto malo pasti.





Sljedeći tjedan ipak donosi toplije i sunčano razdoblje u cijeloj Hrvatskoj, osim ponegdje u nizinama, gdje bi temperatura mogla ostati nešto niža zbog magle i niskih oblaka, prognozira Zoran Vakula u Meteo kutku HRT-a.

Prema količini oborina ovo je dosta kišna veljača, no vjerojatno da će takvo biti proljeće i ljeto je relativno mala. No, velika je vjerojatnost iznadprosječne topline sljedeće dvije sezone, prognozira Vakula. Za razliku od ove zime, čija će srednja sezonska temperatura zraka viša od prosjeka biti malo gdje u Hrvatskoj, možda čak i nigdje.