PROGNOZA ZA VIKEND: Značajan pad temperature, kiša i opasno vrijeme koje će utjecati na promet. Ali, ubrzo se vraćamo na minimalno +35!

Meteorolozi tvrde – bio je ovo buran meteorološki tjedan koji je počeo toplinskim valom i temperaturama koje su se ponegdje penjale i do 38 stupnjeva Celzijevih u hladu. Vikend donosi promjenu, no ona neće dugo trajati.

Kao što je uobičajeno za velike vrućine, tek malen prodor vlažnog i hladnog zraka s Alpa dovoljan je da dođe do jakog nevremena. To se pokazalo točnim kada je u pojedinim dijelovima Hrvatske divljalo nevrijeme praćenom tučom od veličine oraha do veličine jajeta, što je prouzročilo velike štete za poljoprivrednike. Na Malom Lošinju je došlo do metetsunamija pa je more poplavilo rivu u tek nekoliko minuta. Poplavljene su trgovine, restorani, automobili.

PLIMNI VAL POTOPIO MALI LOŠINJ: More poplavilo kuće, rivu, šetalište, a prodrlo je i u niz auta

Neuobičajen ljetni vikend

Vikend koji dolazi bit će, što se tiče vremena, pomalo neuobičajen, prognoziraju meteorolozi RTL-a.



Jadran će u danima vikenda biti sunčan, većinom suh, ali nešto manje topao. Sutra će temperatura rasti do najviše 32 stupnja, dok će se u nedjelju kretati oko 29. Na krajnjem jugu u nedjelju može pasti nešto kiše. No, prilike neće biti idealne kako se na prvu čini jer će puhati jaka, pa čak i olujna bura. Najjači udari očekuju se na sjevernom dijelu Jadrana, podno Velebita.

Problemi u prometu

Očekuju se ograničenja u cestovnom i pomorskom prometu.

U unutrašnjosti će vikend biti sunčan, povremeno uz više oblaka, a moguća je i kiša. Oborine su izglednije za sjeverni dio zemlje, Zagorje, Međimurje i zapadnu Podravinu. U nedjelju bi kiša mogla pasti i u Slavoniji.

Temperatura će biti nešto svježija, pogotovo u nedjelju, a tome će pridonijeti i umjeren sjeverni vjetar.

Osvježenje neće dugo trajati, sljedeći tjedan stiže novi toplinski val. Od srijede će se temperature opet popesti preko +35 stupnjeva.