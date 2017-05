PROGNOZA ZA VIKEND: Meteorolozi nemaju vedre vijesti – bez kišobrana nemojte ići nigdje, osobito u ovim dijelovima Hrvatske

Proljetno promjenljivo vrijeme nastavlja se i u ovome tjednu, a i početkom sljedećega. Stoga je teško, gotovo pa nemoguće, izdvojiti dan u kojem barem ponegdje u Hrvatskoj neće pasti barem malo kiše. Ali se zato može prilično pouzdano pognozirati, pa čak i jamčiti, kada ćemo imati kišovitija razdoblja.

U istočnoj će Hrvatskoj prvo kišovitije višesatno razdoblje biti tijekom većeg dijela petka, prevladavajuće oblačnog, uz malo, ponegdje možda i nimalo sunčanog vremena. Pritom će jutarnja temperatura zraka biti od 10 do 13 °C, a najviša poslijepodnevna od 18 do 20 °C.

Promjenljivo, uz toplije jutro od onoga u četvrtak i svježije poslijepodne, bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će češća, iako ne i obilna kiša, uz moguću grmljavinu, biti u prvom dijelu dana, a prema večeri će se sa zapada razvedravati, piše HRT.

Na Jadranu i gorju pljuskovi s grmljavinom

Na sjevernom Jadranu i u dijelu gorske Hrvatske poslijepodne će čak prevladavati sunčano. No, prije toga bit će kiše, ponegdje i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. I vjetar će se mijenjati pa će nakon juga i jugozapadnjaka zapuhati sjeverozapadnjak i zapadnjak, ponegdje i bura. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 5 do 10, uz more 11 do 13 °C, a poslijepodnevna od 17 do 19 °C, u gorju oko 15 °C.



Malo viša na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije uz također nestabilno vrijeme, uglavnom u noći i prijepodne uz kišu i grmljavinu. Poslijepodne uz more većinom sunčano, a u unutrašnjosti su još mogući pljuskovi. Nakon jutarnjeg juga i istočnjaka, ponegdje prolazno i bure, zapuhat će većinom sjeverozapadni i zapadni vjetar, uz koji će more biti malo do umjereno valovito.

Podjednako tako i na jugu Hrvatske, uz jutarnju temperaturu zraka od 10 do 14 °C, te poslijepodnevnu 19 ili 20 °C, te uz oblačniji prvi dio dana i rano poslijepodne, kada ponegdje može pasti i malo kiše, pa i zagrmjeti.

Subota sunčanija i toplija, ali nedjelja opet tmurna

U subotu ponovno sunčanije i toplije, ali nakon svježijeg jutra od sutrašnjega, u unutrašnjosti ponegdje i maglovitog. Poslijepodne sa zapada sve oblačnije, mjestimice već uz malo kiše, uglavnom u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. U nedjelju umjereno do znatno oblačno, osobito prijepodne uz čestu kišu, mjestimice i obilniju, te svježije, uz povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U ponedjeljak ponovno stabilnije i toplije, ali vjerojatno ne i sasvim suho.

I na Jadranu promjenljivo, već u drugom dijelu subote uz mjestimičnu kišu, a još kišovitije će u većini mjesta biti u noći na nedjelju i nedjelju prijepodne, kada su mogući i obilniji pljuskovi i grmljavina. Nakon subotnjeg umjerenog, navečer ponegdje i jakog juga, od nedjelje će prevladavati bura i sjeverozapadni vjetar.