PROGNOZA ZA SLJEDEĆE DANE: Početak tjedna u minusima i snijegu, srijeda donosi neugodnu promjenu

Ponedjeljak i utorak u neke će dijelove zemlje donijeti bijeli pokrivač, no on se neće dugo zadržavati na tlu.

Početak tjedna donosi jutarnje temperature iznad nule i poneku pahulju u nekim dijelovima zemlje, no već sredinom tjedna ponovno će zatopliti.

Na istoku Hrvatske jutros su izmjerene temperature nekoliko stupnjeva ispod ništice, no tijekom dana neće biti mnogo toplije, možda najviše za tri stupnja. Bit će djelomično sunčano, no ponegdje uz mogućnost slabog snijega. Puhat će mjestimice umjeren jugoistočni vjetar.

U središnjoj Hrvatskoj bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te uglavnom suho. Puhat će slab vjetar, dok će temperatura zraka biti između -4 i 2, prognoziraju meteorolozi HRT-a.



Hladna jutra u gorju

U gorskim krajevima promjenjivo oblačno, mjestimično uz mogućnost slabog snijega, uglavnom u prijepodnevnim satima. Jutra će početkom tjedna biti vrlo hladna, temperatura bi se mogla spustiti i do -7 stupnjeva Celzijevih.

Sutra će u gorju padati snijeg, no temperature će porasti pa će se snijeg pretvoriti u kišu. U srijedu se oborine mogu očekivati u cijeloj Hrvatskoj, ponegdje će biti i jačih pljuskova. Četvrtak će biti većinom suh.

Na Jadranu ugodne temperature

Na sjevernom Jadranu djelomice ili pretežno sunčano, ali još prijepodne s jakom, ujutro podno Velebita i olujnom burom. Jutarnja temperatura uz obalu od 3 do 5, a najviša dnevna između 7 i 9. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije bit će djelomice sunčano, no postoji i mogućnost za malo kiše. Puhat će slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 8, u unutrašnjosti između 2 i 5, a najviša dnevna od 7 do 11 stupnjeva.

Na južnom Jadranu bit će dosta toplije, temperatura će biti uglavnom između 6 i 11. U utorak i srijedu bit će pretežno promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom koja će ponegdje biti i obilnija.