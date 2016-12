PROGNOZA ZA SILVESTARSKU NOĆ: Za doček se jako toplo obucite jer temperature padaju i do -10

Pred nama je sunčan i vedar dan, no zato se za novogodišnju noć ‘zabundajte’ do grla, obzirom na to da će temperature pasti i do -10, a ispod nule će biti čak i svugdje na obali , osim krajnjeg juga.

Sunčano uz malu, a povremeno i umjerenu naoblaku, češće u kopnenim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka između 1 i 6 u unutrašnjosti te od 9 do 13 Celzijevih stupnjeva na Jadranu, prognozira za subotu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će uz obalu puhati slaba do umjerena bura, prijepodne još ponegdje s jakim udarima, a na otvorenom moru umjeren sjeverozapadnjak.

Buđenje u ledu

Prošlu noć temperature su se spustile i do minus 12 stupnjeva u Bednji i Otočcu, a tek stupanj toplije bilo je u Gospići i na Plitvicama.



Hladno je i u Zagrebu i središnjoj Hrvatskoj gdje je izmjereno minus 10 te na istoku gdje je Slavonski Brod mjerio minus 9, Osijek minus 7, a Županja minus 5 stupnjeva.

Nešto toplije je uz obalu gdje su jutarnje temperature u plusu. U Dubrovniku je bilo pet stupnjeva, Zadru i Šibeniku četiri, a na Malom Lošinju čak osam.

Hladnoća ne popušta

Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 5 °C, a u Silvestarskoj noći će se spustiti na vrijednosti između -8 i -4 °C. Prema prognozama, samo že u Dubrovniku noćna temperatura biti pozitivna, dok će se ostali obalni gradovi, od Pule do Splita smrzavati na temperaturama i do -3.

Još hladnije će biti u unutrašnjosti, a najniže temperature očekuju se u sjeverozapodnoj Hrvatskoj