PROGNOZA ZA KRAJ TJEDNA: Danas kiša, ali u noći na subotu stiže pad temperatura i snijeg. Bit će ga i u Dalmaciji…

U unutrašnjosti će u noći na subotu uz zahladnjenje kiša prijeći u susnježicu i snijeg, najprije u gorju, a u subotu će snijega biti i u nizinama unutrašnjosti, osobito u unutrašnjosti Dalmacije

Jačanje jugozapadnjaka i juga predznak je nove promjene vremena. Stoga će tijekom petka, osim sve više oblaka, biti i sve češće i obilnije kiše. Navečer i u noći naglo će zahladnjeti pa će u unutrašnjosti biti susnježice i snijega, osobito u gorju, a na Jadranu će zapuhati jaka i olujna bura. Tijekom subote djelomično razvedravanje, a do kraja nedjelje slijedi novo naoblačenje uz mjestimičnu kišu, te jačanje južine.

U petak pretežno oblačno s kišom

U istočnoj će Hrvatskoj u prvom dijelu petka još biti djelomice sunčano, ponegdje uz maglu. U nastavku dana sve više oblaka, a u zapadnoj Slavoniji potkraj dana može biti i kiše. Zapuhat će povremeno umjeren jugozapadnjak pa će temperatura biti malo viša nego u četvrtak – ujutro najniža od 0 do 3 °C, a poslijepodne najviša oko 12 °C.

I u središnjoj će Hrvatskoj već od jutra biti toplije nego prošlih dana pa se jutarnji minusi više ne očekuju. Danju će biti umjereno, poslijepodne i pretežno oblačno, uz povremenu kišu. Puhat će umjeren, na sjeveru i jak jugozapadnjak. Potkraj dana i u noći na subotu uz zahladnjenje kiša će prijeći u susnježicu i snijeg, najprije u višim predjelima. Jutarnja temperatura od 2 do 5 °C, dnevna od 10 do 13 °C, a navečer i u prvom dijelu noći spustit će se na oko 0 °C.



U gorskim predjelima i na sjevernom Jadranu prevladavat će oblačno, povremeno uz kišu, koja će ponegdje biti i obilnija. Uz umjeren i mjestimice jak jugozapadni vjetar jutarnja temperatura bit će od 2 do 6, uz more 7 do 11 °C, najviša dnevna 8 do 12 °C. Kasno poslijepodne naglo će zahladnjeti pa će kiša u gorju prijeći u snijeg, piše HRT u svojoj vremenskoj prognozi.

Mjestimične kiše bit će i u Dalmaciji, većinom u drugom dijelu dana i noći na subotu, a osobito će prijepodne biti sunčanih razdoblja. Puhat će umjereno jugo i južni vjetar pa će jutarnja temperatura uz more biti od 5 do 10 °C, u unutrašnjosti oko 0 °C, a dnevne vrijednosti očekuju se većinom od 10 do 15 °C.

Promjenljivo oblačno bit će i na jugu Hrvatske, uz mjestimičnu kišu, koja će obilnija biti poslijepodne i navečer, osobito na dubrovačkome području. Puhat će umjeren, ponegdje i jak južni i jugozapadni vjetar, ponegdje i jugo, uz koje će more biti sve valovitije.

Početak vikenda donosi zahlađenje i snijeg

U unutrašnjosti će u noći na subotu uz zahladnjenje kiša prijeći u susnježicu i snijeg, najprije u gorju, a u subotu će snijega biti i u nizinama unutrašnjosti, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Nedjelja će početi s vrlo hladnim jutrom, tijekom dana će se vrijeme prolazno smiriti, no navečer u gorju ponovno može biti snijega. U ponedjeljak južina, toplije i nova kiša, u gorju i obilnija.

Na Jadranu će u subotu prolazno zapuhati olujna bura pa bi i uz obalu moglo biti snijega nošenog burom, dok će se na jugu zadržati južni vjetar i obilna kiša, moguće i grmljavina. U nedjelju sunčanije, ali hladnije, osobito ujutro, a već navečer na sjevernom će dijelu ponovno biti kiše. U ponedjeljak će zapuhati olujno i orkansko jugo a kiša će ponegdje biti i obilna. Promjenljivo vrijeme uz povremenu kišu, a na moru u utorak još i orkansko jugo, nastavit će se i u prvoj polovini sljedećeg tjedna.