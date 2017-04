PROGNOZA DO KRAJA TJEDNA: Zima se vratila na velika vrata, a prognostičari nemaju dobre vijesti za vikend

Početak ovog tjedna bio je svojevrsni predah između dvije ciklone, one s promjenjivim vremenom koje smo imali za Uskrs, te one koja je stigla u utorak, piše Crometeo. No to nije kraj takvih ciklona. Europu tijekom idućih desetak dana čekaju još tri prodora ciklone s pravim zimskim obilježjima.

Povratak zime najmanje će se osjećati u Dalmaciji pa tamo temperature neće biti poput pravih zimskih kao što će to biti u unutrašnjosti, ali ipak će doći do pada. Dok će u Dalmaciji biti potrebni dugi rukavi, u unutrašnjosti će se opet vaditi zimske jakne.

Na žalost mnogih poljoprivrednika, posvuda u unutrašnjosti očekuje se i mraz, a moguć je i snijeg, posebice u gorju. U četvrtak će biti izražene bura i tramontana, a tog će dana biti mogući i olujni udari.





Sutra će na Jadranu biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i uglavnom suho. U unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje s kišom, a u Lici i Slavoniji još je moguće i malo snijega. Snijega bi moglo pasti na Kamešnici i Dinari. Bit će vjetrovito, na kopnu uz jak i na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu uz jaku i olujnu buru i tramontanu. Najniža jutarnja temperatura od -1 do 4, na Jadranu od 4 do 8, a najviša dnevna uglavnom od 3 do 8 u unutrašnjosti te između 10 i 14 °C na Jadranu, javlja DHMZ.

Vedriji početak vikenda na Jadranu

U petak bi trebalo biti manje kiše i nešto sunca, no još će uvijek biti olujnih udara, a ujutro će biti prisutna umjerena do jaka bura i tramontana. Vjetar će oslabjeti poslijepodne, no i dalje će biti hladno. Najniže jutarnje temperature zraka kretat će se između minus jedan i pet stupnjeva u zaobalju, a na obali i otocima od 5 do 11 stupnjeva. Najviše će dnevne temperature u unutrašnjosti biti od 5 do 10 stupnjeva, a na obali i otocima od 10 do 13.

Početak vikenda trebao bi biti nešto vedriji, iako meteorolozi očekuju da će subotnje jutro biti najhladnije u cijelom tjednu. Minimalne jutarnje temperature zraka u zaobalju će biti od -2 do 3°C, uz obalu i na otocima od 4 do 9°C. Najviše dnevne temperature u porastu i bit će u zaobalju od 8 do 13°C, uz obalu i na otocima od 13 do 18°C.

U nedjelju ipak stiže nova ciklona koja će početi na sjevernom, a nastaviti se i na srednjem Jadranu do večeri. Bit će kiše i grmljavine, a jug će Dalmacije ipak ostati suh. Jutarnje će temperature porasti.

Unutrašnjost hladna uz kišu

Meteorolozi najavljuju da će sutra u unutrašnjosti biti oborina, a bit će oblačno, hladno i vejtrovito. U gorju će biti snijega, no tijekom dana će se oborine smanjivati pa bi se kasno poslijepodne moglo i razvedriti. Puhat će jak, na sjeveru zemlje na udare ponegdje i olujni vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 1 do 5, najviša dnevna između 5 i 9°C, u gorju hladnije.

Mirnije bi trebalo biti u petak. Tada ne bi trebalo biti oborina, a očekuje se djelomice sunčano vrijeme u unutrašnjosti, uz prestanak vjetra. No bit će ipak jutarnjeg mraza. Najviša dnevna temperatura trebala bi biti do 13 stupnjeva, a zahlađenje se očekuje u petak navečer. U noći na subotu ponovno bi moglo biti mraza, čega se poljoprivrednici najviše boje zbog velikih šteta na usjevima.

Nešto sunca u unutrašnjosti trebalo bi se pojaviti u subotu, a tada ne bi trebalo biti više oborina. I dnevne bi temperature u unutrašnjosti u subotu trebale porasti pa se očekuje i 17 stupnjeva.

Poboljšanje vremena u subotu ipak neće dugo trajati pa se već u nedjelju očekuje nova kiša i pad temperatura. U Zagrebu bi u nedjelju temperature trebale biti između 3 i 11 stupnjeva. Početak idućeg tjedna bit će nešto topliji, i do 18 stupnjeva. U Slavoniji će i dalje biti nešto hladnije, a tamo se kiša očekuje i početkom idućeg tjedna.