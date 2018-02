PRODULJUJE SE TRAJANJE SUBVENCIONIRANJA STAMBENIH KREDITA: Na ovaj način država želi zadržati mlade u nerazvijenim područjima

Produženje trajanja subvencioniranja neće biti moguće za one koji su prošle godine kupili nekretnine uz subvencije i u čijim ugovorima stoji da će se subvencionirati na četiri godine.

Prema prijedlogu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, trajanje subvencioniranja stambenog kredita moglo bi se produljiti sa četiri na pet godina.

Veće subvencije za nerazvijenija područja

Osim toga, iznosi subvencija trebali bi biti veći što je područje na kojem se ta nekretnina nalazi nerazvijenija, piše Novi list. To su neke od novina koje se pripremaju u izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita. Produženje trajanja subvencioniranja neće biti moguće za one koji su prošle godine kupili nekretnine uz subvencije i u čijim ugovorima stoji da će se subvencionirati na četiri godine.

Zadržati mlade ljude u nerazvijenijim sredinama

Ministarstvo ističe da je to način da se mlade ljude zadrži u nerazvijenijim sredinama. Naime, do sada je uočeno da se uz subvenciju najviše kupovalo u razvijenijim područjima, a u najnerazvijenijim je općinama to bio slučaj tek 0.30 posto, piše Novi list. Do ljeta je u planu pripremiti zakonsku podlogu za drugu rundu subvencioniranih kredita, no najprije je potrebno u proračunu pronaći novac za nove subvencije.