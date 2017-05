PROCURIO MAIL IZ SDP-a, EVO KOLIKO KOŠTA MJESTO U GRADSKOJ SKUPŠTINI: ‘Želiš na listu? Donesi novac tajniku…’

Član predsjedništva zagrebačkog SDP-a poslao je mail kandidatima za gradsku skupštinu, vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora s iznosima koje moraju platiti u gotovini.

Kako je na svojem Facebooku objavio novinar Sanjin Španović, ima dokaze da mjesto u gradskoj skupštini košta 3400 kuna, na ulaznim mjestima vijeća gradske četvrti 1500 kuna, dok je cijena ulaznog mjesta za vijeće mjesnih odbora 800 kuna.

Mail je poslao Denis Hrestak kandidatima za gradsku skupštinu, vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora iz Trešnjevke Jug. Navedeno je kad i kamo kandidati moraju donijeti novac na ruke tajniku organizacije Tomislavu Branđolici, piše 24sata.



Prema navedenom, svi oni kandidati koji su prema procjeni SDP-a na ulaznim mjestima na lokalnim izborima morali su na ruke donijeti novac ovisno o listi na kojoj se nalaze.

No, do toga ipak nije došlo, a to je potvrdio sam Hrestak.

‘Odustali smo od toga’

‘Žao mi je što vam taj koji vam je dao taj mail nije dao i drugi mail, u kojem piše da smo od toga odustali. Naime, neki ljudi za to nisu imali novca, drugi nisu željeli dati i onda smo odustali. Ali to nije nikakav cjenik za ulazak u predstavnička tijela ili davanje novca za crne fondove. To smo sakupljali da imamo poslije za roštilj i počastiti sve članove koji su sudjelovali u kampanji’, kazao je Hrestak koji tvrdi da je SDP na taj način radio i prije.

Glavni tajnik SDP-a Zvane Brumnić rekao je kako ne može komentirati e-mail, ali i da u njemu ne vidi ništa sporno.

HNS i HSS, koji su na zajedničkoj listi sa SDP-im, tvrde kako njihovi kandidati takvu obavijest nisu primili.

‘Ne možemo vjerovati da je netko toliko glup’, komentirao je izvor blizak vrhu HSS-a.