PROCURILO KAKO JE HDZ OSIGURAO GLAS GLASNOVIĆA: ‘Četiri dana smo ga lomili, a na kraju…’

Iako je i sam na Facebooku objavio svoju listu zahtjeva, izgleda da je Željka Glasnovića na podršku HDZ-ovom kandidatu za predsjednika Sabora primorao čisti pritisak. ‘General na generala’, opisuje proces jedan HDZ-ovac.

HDZ je i danas uspio osigurati tijesnu većinu za izbor Gordana Jandrokovića za novog predsjednika Hrvatskog sabora. Za razliku od jučer, 76 glas koji je osigurao tu parlamentarnu većinu za izbor novog predsjednika Hrvatskog sabora dao je nezavisni zastupnik Željko Glasnović. Tijekom jučerašnjeg glasovanja o opozivu ministra financija Zdravka Marića napustio je sabornicu rekavši da ne želi biti “ničija budala”, govorio je da ne želi biti “ping pong loptica između lijevog i desnog krila UDBE” i slične stvari.

No, na koncu je Glasnović svoj potpis uvjetovao s nekoliko stvari. O čemu se konkretno radi, sam je objavio na Facebooku predočivši pismo s pet uvjeta pod kojima je dao svoj potpis. A na fotografiji, zahtjev su potpisali i premijer Andrej Plenković, ministar branitelja Tomo Medved te državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdravka Bušić.

No kako piše Jutarnji, stvari su iza kulisa izgledale malo drugačije…

“Četiri dana pritisaka. To je doživio Glasnović, a na kraju su mu poslali ministra branitelja Tomu Medveda. General na generala. Na kraju su ga privolili da potpiše za Jandrokovića” otkriva izvor iz HDZ-a kako su došli do ključnog, 76 potpisa.

To bi možda objasnilo i Glasnovićeve divljačke reakcije na pitanja oko toga je li on sada dio vladajuće većine.

