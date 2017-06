PROCURILO IME OREPIĆEVOG NASLJEDNIKA? Ovaj čovjek bi mogao postati jedan od četvorice novih ministara

Razgovori s potencijalnim kandidatima za nove ministre su pri kraju, no vrh HDZ-a još nije donio konačnu odluku jer se još ne zna tko će sve biti u novoj saborskoj većini.

“Sve će se znati nakon drugog kruga lokalnih izbora. Ovisno o njihovim rezultatima sastavit će se nova većina. A neki od onih koji će u njoj biti imat će moguće i neke zahtjeve vezano uz imena novih ministara. Uglavnom, sve će se znati već sljedećeg tjedna”, rekao je za Novi list jedan član vodstva HDZ-a.

Iz HDZ-a poručuju da su Ustav i Zakon jasni i da premijer mora nove ministre predložiti na sjednici Sabora koja počinje u srijedu 7. lipnja.

“Tehnički gledano, s predlaganjem i imenovanjem novih ministara moglo bi se čekati sve do 15. srpnja do kada će trajati ova sjednica. Ali, naravno da to nećemo napraviti jer bi to, iako formalno, u skladu s Ustavom i zakonima bilo nelegitimno. O ministrima će Sabor raspravljati sljedeći tjedan i cijela ova priča o navodnoj krizi Vlade bit će gotova najkasnije do petka, 9. lipnja, kad će se najvjerojatnije glasovati o novim ministrima”, kaže za Novi list izvor iz HDZ-a.

Iako imena potencijalnih ministara zna samo najuži krug oko premijera Andreja Plenkovića, u političkim se kuloarima spominje mogućnost da na čelu Ministarstva unutarnjih poslova bude Robert Kopal koji trenutačno kao državni tajnik obavlja funkciju v.d. ministra.

Riječ je o nekadašnjem šefu analitike Središnje obavještajne agencije (SOA).

Kao vršitelji dužnosti ministarstva uprave, pravosuđa, te zaštite okoliša i energetike trenutačno vode Dario Nekić, Kristian Turkalj i Mario Šiljeg.