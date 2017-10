PROCURILI DETALJI NOĆNOG SASTANKA S GAZDOM U VLADI: ‘Todorić se preznojio… Marić je sugerirao što se može, a što ne može učiniti’

Očekivao je novac, a onda se šokirao, opisuje sastanak u Banskim dvorima izvor iz Mosta. Dodaje i kako do samog početka sastanka Plenković nije znao da iza svega stoji Petrov.

Kao što je i Todorić tvrdio na svom blogu, a Božo Petrov potvrdio kasnije, tadašnji predsjednik Sabora, ‘namamio’ je u Todorića na sastanak u Vladu 26. veljače.

Visoki izvor iz Mosta, kaže kako ni Plenković nije znao da iza svega stoji Petrov. Plenkoviću nije rekao da je on tražio sastanak s Todorićem jer ga je bilo strah da se sve ne zaustavi, obzirom da je i ranije u Vladi nailazio na zatvorena vrata.



Čelnik koncerna je sastanak dogovorio preko Davora Božinovića ( tadašnjeg predstojnika Ureda Vlade). Prije sastanka, Plenković je, na nagovor Petrova, od Todorića tražio financijsko izvješće kako bi se mogli pripremiti.

“Todorić je Vladi poslao izvješća iz kojih je vidljivo da Agrokor ima problema, vjerojatno misleći da će dobiti državnu pomoć” tvrdi mostovac koji je želio ostati anoniman.

Na samom početku sastanka, kako piše Večernji list, Todorić je otkrio da je Petrov tražio sastanak.

“Osjetio sam se slobodnim zatražiti sastanak jer sam čuo da gospodina Petrova zanima razvoj situacije u Agrokoru”, navodno je rekao Ivica Todorić na početku sastaka. Bez previše okolišanja, rekao je da mu treba milijarda i pol kuna.

“Imao je dubiozu od 2,3 milijarde kuna koje danas spominje, ali je rekao kako ima na računu 800.000 kuna kredita koje mu je banka odobrila. Kada je iznio stanje i kalkulaciju, Božo Petrov mu je otvoreno rekao da to ne dolazi u obzir” tvrdi izvor iz Mosta. Neugodno iznenađen, Todorić se preznojio. Potom je počeo govoriti kako s takvim stavom se ugrožava hrvatsko gospodarstvo i da će se osjetiti posljedice.

Marić sudjelovao u sastanku

U Mostu tvrde da je i ministar Zdravko Marić pomalo sudjelovao u diskusiji, dajući prijedloge što bi se moglo učiniti, sugerirao je što se može, a što ne može. “Očito nije bio dosljedan u svojoj tvrdnji da je ‘izuzet’ u slučaju Agrokor” komentira izvor. Dodaje kako je Martina Dalić Todoriću rekla neka ide u banku, založi neku imovinu, ako ima što založiti, i traži kredit. Kako se kasnije pokazalo, nije imao više ništa za založiti.

Mostovac ističe i kako su ostali potpuno šokirani kada je Todorić nedavno na blogu objavio da se pet dana nakon tog sastanka, ministar Marić, kao izaslanik premijera, sastao s Todorićem. Uzimaju to s dozom rezerve, ali isto tako misle da nije nemoguće.

Ne treba vjerovati svemu na blogu, ali…

“Budući da je ministar Marić na sastanku u Vladi raspravljao o situaciji u Agrokoru, a cijelo je vrijeme govorio da je izuzet, nije nemoguće da je u ime premijera išao do Todorića, iako nam je to prva informacija, za to nismo znali. Ne treba vjerovati sve što Todorić piše, ali bi na tu tvrdnju odgovor trebao dati ministar Marić” drže u Mostu.

Ističu kako nisu sudjelovali u izradi lex Agrokora, ali misle kako je to bio jedini mogući izlaz.

“Da nismo u tom trenutku donijeli taj zakon, uslijedio bi kolaps. Lex Agrokor donesen je u trenutku kada je bila potrebna intervencija države, i to hitna, da bi se spasilo tisuće radnih mjesta i gospodarski sustav” kaže Mostocac. i odbacuje bilo kakve teze da je Todorić bio prisiljen. “I sam Todorić je toga bio svjestan i dragovoljno je pristao na uključivanje Agrokora u izvanrednu upravu” tvrdi i zaključuje:

“To je u tom trenutku bila najbolja opcija. Inzistirali smo da sve bude transparentno, a ono što se naknadno događalo, druga je priča”