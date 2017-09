UOČI SASTANKA PREMIJERA SA ŠEFOVIMA OPORBE: Procurila karta kompromisnog Plenkovićeva rješenja za Piranski zaljev

Predsjednik Vlade Andrej Plenković na današnjem će sastanku s čelnicima parlamentarnih stranaka zatražiti podršku za bilateralno rješavanje graničnog prijepora sa Slovenijom. Plenković će s čelnicima stranaka razgovarati u 13 sati.

KOLIKO JE STVARNO ZALJEVA PRIPALO SLOVENIJI: Dvije trećine, tri četvrtine? Ne, još je mnogo gore…

“Cilj sastanka je predstaviti širi kontekst naših odnosa sa Slovenijom, pristupiti rješavanju otvorenog graničnog pitanja na način da je to pitanje bilateralnih razgovora”, kazao je Plenković u četvrtak na početku sjednice vlade.

“Želimo u dijalogu sa slovenskom stranom u duhu dobrosusjedstva pronaći rješenja koja će biti na tragu izrazito mudre, stabilne, pouzdane politike koju smo vodili proteklih mjeseci”, dodao je premijer.



Plenković traži podršku naših parlamentarnih stranaka

Pritom je podsjetio da njegov dogovor sa slovenskim premijerom Mirom Cerarom koncem travnja, nakon stupanja na snagu revidiranog Schengenskog sporazuma, o prelasku sa sustavnih kontrola na granici na ciljane kontrole.

“Time smo omogućili puno brži i lakši protok putnika, a to znači i turista u Hrvatsku. Takav razuman dijalog omogućio nam je najbolju turističku sezonu”, rekao je Plenković.

“Na tom tragu i vjerujući u vrlo pozitivan dijalog koji imam s kolegom Cerarom, očekujem smirene razgovore koji će pridonijeti jačanju odnosa sa Slovenijom, onom susjednom državom s kojom moramo imati najmanje problema i nerazumijevanja, a najviše suradnje i bliskosti”, kazao je Plenković.

SLOVENSKI MEDIJI SE RASPISALI O ‘INCIDENTIMA U PIRANSKOM ZALJEVU’: ‘Hrvatska se policija ponaša agresivno’

“To je politika koju zagovaramo, to je platforma na kojoj ćemo tražiti podršku naših parlamentarnih stranaka, vladajućih i oporbenih”, naglasio je.

Danas popodne održat će se izvanredna sjednica slovenskog parlamentarnog odbora za obranu posvećena “spremnosti vojske da provede arbitražnu presudu o granici s Hrvatskom” koju je sazvao predsjednik odbora Žan Mahnić iz najveće oporbene stranke SDS-a. Sjednica će se održati unatoč pozivima premijera Cerara da se otkaže jer je tema “neprimjerena” i najavi bojkota nekih vladajućih stranaka.

“Ne vidim neku osobitu potrebu za sazivanjem odbora za obranu Državnog zbora. Koliko znam, takvih inicijativa u Saboru niti će biti niti za to ima potrebe”, komentirao je Plenković.

Karta Ministarstva poljoprivrede

No, procurili su već detalji kompromisnog rješenja za Piranski zaljev. Daniele Kolec, predsjednik Udruge Mare Croaticum, proslijedio je Tportalu kartu koju je, kako kaže, dobio od Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede, s prikazom hrvatskog prijedloga režima koji štiti hrvatske ribare. Kolec tvrdi da, prema njegovim spoznajama, Hrvatska i Slovenija već dogovaraju ‘kompromisno rješenje’ oko razgraničenja u Piranskom zaljevu.

“Bili bismo zadovoljni da se nađe kompromis na način da se utvrdi neutralna zona u kojoj ćemo zajednički ribariti. O tome se već razgovara”, rekao je Kolec za Tportal.

ODLUKA ARBITRAŽNOG SUDA U DEN HAAGU: Slovenija dobila tri četvrtine Piranskog zaljeva i izlaz na otvoreno more! Evo kako izgleda granica

“Hrvatska predlaže nešto veći akvatorij od same granice. Tu bi se trebao uspostaviti režim ribarenja. Ne dolazi u obzir to da se Sloveniji preda granica kao po arbitraži i da mi lovimo unutra. Akvatorij je dobar kompromis u cilju da se smire napetosti i nadam se da će to proći. Ako ne prođe, ako se Slovenci ne smire, Hrvatska bi po mom mišljenju trebala totalno promijeniti politiku prema Sloveniji”, smatra Kolec.

‘Bio bi to neutralni teren’

Prema kompromisnom rješenju, tumači Kolec, unutar neutralnog akvatorija djelovale bi i hrvatska i slovenska policija.

“Bio bi to neutralan teren, s tim da hrvatska policija ide do krajnje sjeverne granice, a slovenska do južne. Inspektori, ako su hrvatski, kontroliraju samo hrvatske ribare, a ako su zajedno, kao što se to sada radi u Europi, onda kontroliraju jedni i drugi. Po meni, ne dolazi u obzir to da zajedno lovimo na području koje bi po arbitražnoj presudi bilo slovensko teritorijalno more. To ne smije biti slovensko teritorijalno more jer to bi značilo da smo sve predali, a tko zna koliko bi trajao poseban režim – za 20 godina mogli bi nas potjerati”, zaključuje Kolec.