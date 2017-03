PROCURILI DETALJI DRAMATIČNOG SASTANKA U BANSKIM DVORIMA: U Vladi su pažljivo saslušali Todorića i poručili mu jednu stvar…

Predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov izjavio je danas da je Ivica Todorić odgovoran za stanje u Agrokoru, pa od njega očekuje da povuče racionalne poteze i shvati da Vlada HDZ-a i Mosta neće provoditi politiku od prije 20 godina.

Petrov je u Saboru na upit novinara o planu spašavanja Agrokora kojem, po pisanju medija, prijeti slom zbog prezaduženosti i pritiska vjerovnika, rekao da su Todoriću “dosadašnji političari dali priliku da izraste na ovu razinu, pa da može utjecati na ovakav način na tržište”.

“Nitko osim Ivice Todorića nije odgovoran za stanje u Agrokoru i zato očekujemo prvo od njega da povuče racionalne poteze i shvati da zajednička Vlada HDZ-a i Mosta neće provoditi politiku od prije 20 godina”, poručio je Petrov.

Kako piše Novi list, izjave Bože Petrova potvrđuju još jučer objavljene informacije, a prema kojima je Vlada zauzela stav da se Ivicu Todorića neće spašavati kao vlasnika Agrokora, ali da država ne može pustiti Agrokor da se preko noći uruši s obzirom na to koje bi bile posljedice za domaće gospodarstvo.

“Najlakše bi bilo reći da je Agrokor privatna tvrtka i da ćemo pustiti da tržište odradi svoje. Iako ova Vlada nije kriva za to koliko je narastao Agrokor pa ni za njegov utjecaj na gospodarstvo, moramo voditi računa o posljedicama i ako Agrokor ne nađe rješenje mi ćemo se suočavati s tim posljedicama i zato država to neće moći mirno gledati. No, ako dođe do toga da Vlada mora intervenirati, to znači da u Agrokoru više nema Ivice Todorića”, kaže neimenovani sugovornik za Novi list.

Na pitanje misle li dekretom mijenjati vlasništvo, naši izvori odgovaraju da sadašnjem vlasniku nitko ne smeta da konsolidira Agrokor i da bi Vlada bila najsretnija da se to dogodi mimo nje.

Međutim, ako tako neće biti, pomoć će biti moguća samo s odlaskom sadašnjeg vlasnika, jer Vlada sigurno ni politički ne bi izdržala spašavanje Todorića, a bilo čija intervencija, pa tako i državna, znači i promjenu vlasništva.

Inače, posljednji sastanak se dogodio nakon nekoliko ranijih sastanaka koje su na temu Agrokora održani unutar vladajuće koalicije i na kojima je, prema našim informacijama, razgovarano o tome da je Agrokorov utjecaj na domaće gospodarstvo toliko velik da Vlada ne može imati taj luksuz da mirno gleda njegovo zapadanje u još veću krizu i povlačenje dobavljača i dijela proizvođača u još veću neizvjesnost.

“Informirani smo da tvrtka poduzima napore i razmatra različite opcije za stabilizaciju svog poslovanja. Želimo da u tome uspiju i pratit ćemo situaciju pozorno i dalje”, kazali su sinoć iz Vlade. Iz Agrokora pak poručuju da nemaju komentar na spomenuti sastanak, ali da će uskoro obavijestiti javnost o potezima koje će povući.

Međutim, na spomenutom sastanku se osim financijskog stanja u Agrokoru i mogućim posljedicama na domaće gospodarstvo razgovaralo i tome može li država pomoći Agrokoru u podizanju kredita od 200 milijuna eura, kako bi ta tvrtka pokrila dio obveza prema vjerovnicima koje skoro dolaze na naplatu ili će i po taj zajam Todorić morati ići kod ruske Sberbanke kojoj već duguje preko milijardu eura.

Todorić išao u Moskvu na razgovor?

Predstavnici vlasti su, kako tvrde izvori Novog lista, saslušali dugačko izlaganje Ivice Todorića o važnosti njegove kompanije i napretku koji je donio u svaku pojedinu tvrtku, i jasno mu poručili da kredit može dobiti kod bilo koje domaće banke ako ima sredstva osiguranja, s čim on trenutno ne stoji najbolje jer je založena većina dionica Agrokora, ali i su hipoteke upisane i na imovinu pojedinih tvrtki iz tog koncerna.

Nakon toga Todorić je navodno otišao u Moskvu na razgovore u Sberbanku, a prema nekim informacijma baš jučer je u Zagrebu boravio potpredsjednik Sberbanke Sergej Gurkov.

U Agrokoru je pak nemoguće dobiti informaciju je li tvrtka dogovorila novi kredit kod Sberbanke i je li radi toga održana skupština tvrtke Kiseljak prošli petak, na kojoj se trebala donijeti odluka o jamstvu za kredit Agrokoru, ali s koje ni pet dana kasnije nema nikakvih službenih obavijesti.

Ukoliko Sberbanka ipak ponovo “uskoči” Agrokoru s likvidnim sredstvima, to će onda značiti da je u slučaju novih kriza u koncernu, ta ruska banka bliže i preuzimanju Agrokora, ukoliko on do dodatnih sredstava, u predahu koji će dobiti, ne proda pokoju svoju tvrtku.

Scenarij s novim vlasnikom Sberbankom oslobađa Vladu potrebe intervencije, ali to znači da se opet jednom vlasniku, ovaj put banci iz Rusije daje utjecaj na gospodarstvo kakav je do jučer imao Ivica Todorić.