PROCURILA NOVA SVJEDOČENJA O ORTOPEDU IZ ZAGREBA: ‘Dok si se š***** s frajerima, nisi se sramila, što sad glumiš!? Ako mi daš p****, ideš prva na operaciju’

‘Dok si se š***** s frajerima, nisi se sramila, što sad tu preda mnom glumiš.’

Nakon što je prošlog tjedna u javnost izašla priča o neprofesionalnom i vulgarnom ortopedu iz KB-a Dubrava na čije su se ponašanje žalili mnogi pacijenti, njemu je zabranjen rad s pacijentima, a u međuvremenu su se javili još neki koji su imali izrazito loše iskustvo s ovim liječnikom.

‘Ako mi daš p****, ideš prva na operaciju’

Za Provjereno je prošlog tjedna svoja iskustva ispričalo dvoje pacijenata. Jedna je tom liječniku došla s dijagnozom skolioze i jakim bolovima u leđima, a ovaj liječnik joj je najprije rekao da joj nije ništa te je upitao treba li joj penzija ili bolovanje, a zatim je nastavio s neprimjerenim komentarima o njezinim grudima te je upitao ‘kako je suprug j…’. Kao vrhunac svega, ovaj joj je liječnik na kraju pregleda prešao rukom preko grudi, a sve je vidjela medicinska sestra koja je potvrdila da se taj liječnik na isti način ponaša prema svim pacijentima.

Nakon što je ravnatelj KB-a Dubrava oformio povjerenstvo koje bi trebalo utvrditi njegovu odgovornost i daljnje sankcije, njemu je zabranjen rad s pacijentima, a javilo ih se još i za Provjereno su ispričali svoja neugodna iskustva s tim ortopedom. Još je jedna pacijentica prijavila seksističke ispade.

Njoj je pak ovaj liječnik na ovaj način uvjetovao operaciju: ‘Veli, ‘ako mi daš p****, ideš prva na operaciju, ako ne budeš dala, ideš zadnja’, ispričala je Olga Hodko za Provjereno. Sa sličnim se iskustvom javila majka jedne maloljetne djevojke koja je tom doktoru došla jer je njezina kći imala jake bolove u ramenu.

Omalovažavao maloljetnicu, rekao joj da glumi i da je retardirana

‘Pokušala sam liječniku objasniti razloge bolova, međutim rekao mi je da šutim, da mene nitko ništa ne pita’, ispričala je i dodala da je liječnik zatim njezinoj kćeri rekao da se skine do pojasa, no ona to zbog sramežljivosti nije odmah učinila pa se liječnik obrušio na nju. ‘Dok si se š***** s frajerima, nisi se sramila, što sad tu preda mnom glumiš’, rekao joj je, priča majka, i dodaje da je liječnik inzistirao na tome da djevojčica prizna da nije nevina. Omalovažavao ju je i na druge načine, rekavši joj da samo glumi sram i da je retardirana. Majka i kći su se od šoka ukipile, a doživjele su novu neugodnost kad ih je ovaj liječnik poslao na rendgen, a na šalteru su im rekli da taj pregled uopće nije potreban za djevojčicu jer je to ‘zračenja dovoljno za cijeli život’.

