LIJEČNICI O EPIDEMIJI GRIPE: ‘Još se ne zna točan uzrok smrti dviju beba u Splitu’; Sestra blizanka preminule bebe ima respiratornu infekciju!

U Zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u utorak je održan sastanak na kojem je zaključeno kako u toj županiji nema većeg intenziteta gripe nego u ostalim dijelovima Hrvatske, već je razlog većeg broja oboljelih brže prijavljivanje virusa, kao što je dan ranije dala naslutiti i ravnateljica Zavoda Jasna Ninčević.

Na sastanak je iz Zagreba stigao Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te voditelj Službe za epidemiologiju i zarazne bolesti, koji je izjavio kako je ove godine svuda u Hrvatskoj više gripe nego zadnjih nekoliko sezona. Dojam koji se može steći da je u Splitsko-dalmatinskoj županiji možda nešto veći teret gripe nego u ostatku zemlje, dodao je, temelji se na broju prijava i poslanih uzoraka na pretrage, kao i na temelju sumnje na smrt od gripe.

Još uvijek se ne zna točan uzrok smrti dviju beba

“To je najvjerojatnije posljedica bolje suradnje kliničara i epidemiologa i boljeg prijavljivanja nego drugdje u Hrvatskoj. Po svemu sudeći, sada ne vidimo većeg intenziteta gripe”, poručio je. Odgovarajući na brojna novinarska pitanja Kaić je kazao kako se još uvijek ne zna točan uzrok smrti dviju beba koje su u nedjelju mrtve dovedene u splitsku bolnicu, a za koje se sumnja da su preminule od gripe.



Sestra blizanka bebe koja je preminula ima respiratornu infekcija, doznaje danas 24sata. Dijete je zadržano u Klinici za dječje bolesti KBC-a Split. Druga sestra, stara dvije godine, prebačena je na Odjel za infektologiju.

Što se tiče smrti od gripe, nastavio je Kaić, svake godine umire određen broj ljudi, za što se u medicinskim terminima koristi izraz “višak smrtnosti”.

Procjenjuje se da će ove sezone u RH od gripe umrijeti 350 do 400 ljudi, no nema razloga za paniku

Iznio je procjene da na zemlju veličine Hrvatske u sezoni gripe umre oko 200 do 550 osoba, a u sezoni poput ove očekuje se smrt 350 do 400 osoba. Otkrio je da su uzorci umrlih osoba u posljednja dva mjeseca potvrdili gripu. Ustvrdio je i da bi i ovogodišnja ekstremna hladnoća u Dalmaciji mogla biti uzrokom većeg broja oboljelih, kao i da je mogla utjecati na preživljavanje virusa gripe u okolišu, te na smanjen imunološko-obrambeni sustav kod ljudi. No, nema razloga za paniku među stanovništvom, poručio je Kaić.

DJEVOJČICU IZ SPLITA USMRTIO NOVI SOJ VIRUSA: ‘Ova sezona gripe je najgora, očekuje nas velik broj oboljelih i povećana smrtnost’

Virusolog Vladimir Draženović navodi da se ove godine pojavio novi soj virusa gripe AH3N2, koji je dominantni soj ove sezone na koji ljudi nisu otporni bez protutijela, zbog čega dolazi do komplikacija i smrti.

Preporuka za cijepljenje protiv gripe; sutra do kraja dana znat će se od čega su bebe umrle

Stoga je preporučio cijepljenje protiv gripe “koje ljude jedino štiti”, ali i napomenuo da se na cjepivo kao zaštitu odluči tek 6 posto hrvatskih građana. “Stvorena je negativna kampanja protiv cijepljenja, što je u kombinaciji s ledenim valom i novim sojem gripe dovelo do ovoga što danas imamo. Virus RSV je u kombinaciji s virusom gripe smrtonosan”, nagasio je Draženović.

“Roditelje bih savjetovao da djecu ne šalju u školu ako imaju temperaturu, već da ostanu kod kuće i oporave se do kraja, kako ne bi zarazili druge oko sebe. Sutra će se krajem dana točno doznati od čega su u nedjelju preminule dvije bebe u Splitu, a građane pozivamo da se sljedeću sezonu obavezno cijepe protiv gripe”, poručio je virusolog Draženović.