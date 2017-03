PRIPREMITE SE ZA UŽIVANCIJU: Čeka nas predivan proljetni dan, temperature idu do 18°C

Državni hidrometeorološki zavod za danas prognozira pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Najviša dnevna temperatura većinom od 13 do 18 stupnjeva Celzijevih, a u gorju malo niža.

Navečer u unutrašnjosti mjestimice oblačnije, no zadržat će se uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena, mjestimice na udare jaka bura, poslijepodne i sjeverozapadnjak.

HAK: promet bez ograničenja osim na dionicama pod radovima

Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, izvijestio je jutros HAK.

Zbog niskih jutarnjih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima.



Na autocesti A2 Zagreb-Macelj na nadvožnjaku u čvoru Zabok (izlazni/ulazni krak u smjeru Zagreba) vozi se uz regulaciju prometa semaforima.

Zbog radova se vozi uz privremenu regulaciju, suženim kolnikom na autocesti A1, između čvorova Novigrad i Karlovac od 42. do 40. km u smjeru Zagreba, na vijaduktu Božići u smjeru Splita; autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Orehovica i Čavle na vijaduktu Svilno vozi se dvosmjerno (kolnikom u smjeru Rijeke), u dužini od oko 2 km (do 1.lipnja); autocesti A3 Bregana-Lipovac, između Kutine i Novske od 118. do 121. km u oba smjera; autocesti A4 Goričan-Zagreb u zoni čvora Kraljevečki Novaki u oba smjera; kroz tunel Hrastovec vozi se dvosmjerno, jednom tunelskom cijevi; Istarskom ipsilonu na dionici čvor Lupoglav-tunel Učka; raskrižju državne ceste DC427 i čvora Rujevica, na riječkoj obilaznici, na izlaznom kraku čvora Rujevica u smjeru graničnog prijelaza Rupa.

Izlazak teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelzima Pasjak i Bregana. Kolona na prijelazu Bregana je oko 500 metara, navodi se u izvješću od 7,20 sati. Trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe.