PRIPREMITE SE, STIŽE NAM NOVI LEDENI VAL: Idući tjedan ponovno snijeg i gotovo polarne hladnoće!

U istočnoj Hrvatskoj će prevladavati sunčano uz porast naoblake prema kraju dana. Temperatura zraka ujutro će biti od -10 do -6, a danju se predviđa slično kao u subotu, između 1 i 4 stupnja.

Oblaka će u poslijepodnevnim satima biti više nego u prijepodnevnim i u središnjoj Hrvatskoj, gdje je ujutro mjestimice moguća magla. Uz uglavnom slab vjetar temperatura će od jutarnjih -10 do -5, danju porasti do vrijednosti između 0 i 3, piše HRT.

Postupno se jače naoblačenje tijekom dana očekuje i u gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu, gdje je rijetko moguće i malo kiše, poglavito na otocima. Puhat će u gorju ponegdje umjeren sjeveroistočnjak, a na obali će biti istočnjaka i bure koji će u drugome dijelu nedjelje jačati.

I u Dalmaciji će bura poslijepodne biti jača nego u prvome dijelu dana, ali slabija nego na sjevernom dijelu Jadrana. Oblaka će tu tijekom dana postupno biti sve više tako da će od sredine dana ponegdje prevladavati oblačno, navečer uz mogućnost za kišu većinom na otvorenome moru i na otocima.



Mjestimične su oborine moguće i na krajnjem jugu Lijepe Naše potkraj dana. Uglavnom će to biti kiša, ali ponegdje je moguća i susnježica i snijeg, posebice u dolini Neretve te na Pelješcu i u Konavlima. I tu će puhati slab, poslijepodne umjeren istočni vjetar i bura.

Idući tjedan ponovno snijeg i debeli minusi

S naoblačenjem u ponedjeljak u drugome dijelu dana te u prvome dijelu utorka treba računati na povremeni snijeg, ali ne bi ga trebalo biti puno. Sredinom tjedna pak većinom suho. Puhat će umjeren, mjestimice na udare i jak sjeveroistočnjak, a temperatura zraka će se sniziti, osobito u srijedu.

I na Jadranu će tijekom ponedjeljka i utorka biti mjestimičnih oborina, i kiše i snijega, i to posebice u Dalmaciji. Puhat će umjerena i jaka, uglavnom podno Velebita i olujna bura te će biti hladnije nego u dane vikenda, osobito u srijedu, kada se više ne očekuju oborine.

A u drugome dijelu tjedna očekuje se stabilizacija, što je vidljivo na ovom grafu po porastu tlaka zraka do petka. No, bit će hladno, čak i hladnije nego do srijede.

Kako pokazuju prognoze DHMZ-a, od srijede nadalje očekuju se temperature debelo ispod ništice, posebno u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj pa se tako primjerice u Slavonskom Brodu u petak očekuje čak -18 Celzijevih stupnjeva.