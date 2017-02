DOLAZI PROMJENA VREMENA: Poslijepodne i u noći stižu nam kiša, snijeg i niže temperature

Prema najavama Državnog hidrometeorološkog zavoda, nakon pretežno sunčanog razdoblja u prvom dijelu dana i temperatura koje će se penjati i do 18 stupnjeva Celzijevih, poslijepodne nas očekuje pogoršanje vremena, kiša i niže temperature te snijeg u gorju.

Prema prognozi u prvom dijelu dana odiljem Hrvatske zadržati će se pretežno, na Jadranu i djelomice sunčano. Potom nam sa sjeverozapada dolazi postupno naoblačenje s mjestimičnom kišom koja će u gorju tijekom noći prijeći u snijeg. Moglo bi pasti i do 10 centimetara novog snijega. Glavnina oborine očekuje se navečer i u noći na subotu, no na Jadranu već prijepodne lokalno može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo koje će na sjevernom dijelu krajem dana okrenuti na prolazno jaku buru. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 11 i 16 °C’, javlja DHMZ.

Kiša i niske temperature

Tijekom sutrašnjeg dana (subota) očekuje nas promjenljivo do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, uglavnom u gorju i snijegom, a na Jadranu može biti i lokalnih pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji te u gorskim područjima oborina će ponegdje biti obilna, a u Lici je moguć i deblji snježni pokrivač. Poslijepodne sa zapada dolazi djelomično razvedravanje.

Puhat će slab i povremeno umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena i ponegdje jaka bura, na južnom dijelu u početku i jugo. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 3, na Jadranu od 5 do 10, a najviša dnevna od 4 do 9 na kopnu te između 9 i 14 °C na Jadranu, prognozira DHMZ.



Pogoršanje vremena neće dugo potrajati stoga već u nedjelju možemo ponovno očekivati sunce. Od ponedjeljka nas očekuje ponovno stabilnije vrijeme, uz porast dnevne temperature, no jutra će ostati hladna.

Upozorenje HAK-a

Zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Na cestama u gorju i duž Ličke DC1 i Jadranske magistrale DC8 mogući su odroni zemlje i kamenja. Na ostalim se cestama vozi bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi.

Na izlaznom kraku čvora Rujevica u smjeru GP Rupa, zbog rekonstrukcije raskrižja na državnoj cesti D427- čvor Rujevica (riječka obilaznica), vozi se usporeno suženim kolnikom.

Zbog radova vozi se usporeno suženim kolnikom na autocesti: A1 na vijaduktu Božići u smjeru Splita; na autocesti A3 Bregana-Lipovac, između Kutine i Novske od 118. do 121. km u oba smjera; na autocesti A2 Zagreb-Macelj između naplate i čvora Zaprešić na 9. km, u oba smjera te na Istarskom ipsilonu, dionici čvor Lupoglav-tunel Učka.

Za sav promet (zbog radova) zatvorene su ceste: DC1 kroz Lučko i Stupnik (od raskrižja s Ventilatorskom ulicom do raskrižja s Ulicom Svetog Benedikta), DC8 Jadranska magistrala kroz Posedarje, DC6 Glina-granični prijelaz Dvor (obilazak je Glina (DC37)-Petrinja-Hrvatska Kostajnica-Dvor), DC34 Valpovo-Josipovac u naselju Petrijevci, DC206 Valentinovo-Petrovsko i DC228 Jurovski Brod-Ozalj-Karlovac u Ozlju.

Pojačan je izlazak teretnih vozila na graničnim prijelazima Pasjak i Bajakovo. Trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe.