PRIPREMITE SE, DANAS ĆE BITI PAKLENO: Evo u kojim će gradovima temperature narasti do ljetnih 30 stupnjeva

I danas će još biti relativno stabilno, te većinom sunčano i vrlo toplo, uglavnom čak i toplije nego jučer.

Ljubitelji iznadprosječne topline, uživat će i u nastavku tjedna koji će u mnogim mjestima biti jedan od najtoplijih u povijesti mjerenja posljednjih dana svibnja i prvih dana lipnja. Pritom će već potkraj dana na zapadu unutrašnjosti biti lokalnih razvoja oblaka, a pljuskovi i grmljavina još će češći biti sredinom tjedna, osobito u kopnenom području.

Danas će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti većinom sunčano i vrlo toplo, čak i toplije nego jučer. Sredinom dana i poslijepodne mjestimice će biti i umjerene naoblake. Puhat će povremeno umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 29 °C, piše HRT.





U središnjoj Hrvatskoj još toplije, ponegdje čak i vruće, uz najvišu temperatura zraka i oko 30 °C. Prevladavat će sunčano, uz poslijepodnevne i večernje razvoje oblaka u području uz granicu sa Slovenijom. Mjestimice su mogući i kratkotrajni pljuskovi.

I u gorskom su području, posebice u Gorskome kotaru, ponegdje mogući poslijepodnevni i večernji pljuskovi i grmljavina, dok će na sjevernom Jadranu biti suho, uz malo oblaka, mjestimice i nimalo. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 26 °C, uz obalu između 26 i 28 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano i vrlo toplo, uz povremeno umjeren jugozapadni vjetar. Sredinom dana i poslijepodne mjestimice će biti umjerene naoblake. Jutarnja temperatura od 12 do 15 °C u unutrašnjosti te od 16 do 19 °C uz more, a najviša dnevna između 24 i 29 °C. Zanimljivo, jutro je već u 7 sati u Splitu na mjernoj postaji Marjan izmjereno 20 Celzijevih stupnjeva.

Relativno toplo bit će i na jugu Hrvatske, uz većinom sunčano vrijeme, te slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, uz koji će more biti mirno ili malo valovito.