PRIPREMITE KIŠOBRANE ZA SUTRA, STIŽE NAM PROMJENA VREMENA: Nekim dijelovima prijeti grmljavinsko nevrijeme, moguća i tuča

Sparinama koje nas prate posljednjih nekoliko dana nakratko bi na kraj mogao stati prolom oblaka koji se u nekim predjelima zemlje očekuje već u nedjelju ujutro dok će se poslijepodne proširiti i na ostale krajeve, no kiša, pljuskovi i grmljavina neće značajno utjecati na izrazito visoke temperature zraka.

U nedjelju veći dio zemlje očekuje prolazno naoblačenje koje će stići sa sjeverozapada, mjestimice praćeno kišom, pljuskovim i grmljavinom. Oborine su moguće već prijepodne, a osobito poslijepodne i navečer kada je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme. U Dalmaciji će se zadržati sunčano i vruće. Vjetar će biti slab i mjestimice umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugoistočni, poslijepodne će na kopnu prolazno zapuhati sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na Jadranu od 20 do 25, a najviša dnevna uglavnom od 29 do 34 °C, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

Pljuskovi s grmljavinom

Prolazno naoblačenje, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito u drugom dijelu dana očekuje se i u Zagrebu. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak koji će potom okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, povremeno s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 20 do 23, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 33 °C.

U Splitu će prevladavati sunčano i toplo vrijeme s najvišom dnevnom temperaturom od 32 stupnjeva Celzijevih. Dubrovačko područje sutrašnja promjena vremena neće zahvatiti te će se nastaviti sunčano i ugodno toplo vrijeme s dnevnim maksimalcem od 30 stupnjeva Celzijevih.



Moguće nevrijeme u Istri

Kiša, pljuskovi i grmljavina nadvit će se nad Istrom i Kvarnerom. Tako će maksimalna dnevna temperatura u Rijeci biti 28 °C, u Rovinju 27°C, a u Puli 28°C.

Ni istok i jugoistok zemlje kiša neće poštedjeti, no temperature zraka neće se značajno promijeniti. Maksimalna dnevna temperatura u Osijeku očekuje se da će biti 34 °C, u Slavonskom Brodu 34 °C, dok će u Vukovaru biti 35 °C, prema prognozi DHMZ-a.

Nad sjevernim i središnjim dijelom zemlje i dalje će se prostirati topli val zraka no na ovom području očekuje se naviše oborina. Varaždin i Čakovec mogu očekivati obilniju kišu praćenu grmljavinom uz dnevne temperature do 28 °C

Iako će pasti kiša u Križevcima će temperature ići do 29 °C, u Sisku će se mjeriti 32 °C, a u Bjelovaru se očekuje grmljavinsko nevrijeme uz temperaturni maksimalac od 30 °C

Nepovoljne biometeorološke prilike, osobito u unutrašnjosti Hrvatske, uzrokovane visokim temperaturama mogu kod meteoropata i kroničnih bolesnika uzrokovati stres na organizam. Preporuča se izbjegavati izlaske u najtoplijem dijelu dana, zaštititi se od UV zračenja i uzimati dovoljno tekućine.