‘PRIJETE DA ĆE I DANAS BACITI SUZAVAC NA NAS’: Zagreb Pride poziva policiju na dizanje razine sigurnosti

Uoči za danas najavljenog prosvjeda kojeg organizira Zagreb Pride zbog napada suzavcem na LGBT zabavu u zagrebačkom klubu Super Super, održana je press konferencija na kojoj su organizatori pozvali policiju da osigurava prosvjed. Dodali su i da su već primili brojne poruke mržnje, piše N1.

Podsjetimo, u noći sa subote na nedjelju su nepoznati počinitelji bacili suzavac u noćni klub Super Super u Trnju, u kojem se pdržavala LGBT zabava. Ozlijeđene su četiri osobe.

U klubu se tada našla i Hana Grgić koja je ispričala o svom iskustvu.



Na svom je Facebook profilu napisala da se uspaničila kad je suzavac bačen. Nitko nije znao o čemu se radi, a mogla je to biti i bomba.

‘Osjetila sam kako mi lice gori i nisam mogla disati, nisam znala što se događa, dok am se probijala do wc-a mislila sam da je ovo kraj. Sad je lako znati da se radilo o suzavcu, ali sinoć, onako iznenadno i podmuklo, u uspaničenim glavama to je mogla biti i bomba. Ljudi su vrištali, tražili zrak, razbijali prozore, provali u wc kabine. Trajalo je pet minuta, ali u glavi su prošli svi scenariji’, napisala je Hana Grgić.

‘Primili smo poruke mržnje, prijete suzavcem na prosvjedu’

Jelena Poštić iz Zagreb Pridea na današnjoj je press konferenciji rekla da su primili već mnogo poruka mržnje uoči današnjeg prosvjeda.

‘Identificirali smo 11 kaznenih prijava, 6 prekršajnih za govor mržnje koje ćemo dići protiv osoba koji su nam prijetili. Riječ je o govoru mržnje preko društvenih mreža. Uzeli smo dokaze. Obično takav val mržnje bude oko Povorke, pa, evo, i sada svjedočimo masi prijetnji. Prijete nam od toga da će danas doći i baciti suzavac na nas, do ‘ubij, ‘zakolji’, i sl.”, rekla je Jelena Poštić i dodala da policija i DORH do sada nisu pokazali veliku pomoć.

‘Pozivamo policiju da dignu i pojačaju mjere sigurnosti obzirom na okolnosti’, pozvala je.

‘Javna odgovornost ne smije izostati’

Organizatori i žrtve napada tvrde kako policija nakon napada u klubu Super Super nije od nikoga uzela izjave i da su se stalno smijali.

Hana Grgić kaže da je vidjela policijski automobil kad je izašla iz kluba, no nije legitimirana, niti joj je itko prišao da pita treba li pomoć.

‘Bila nam je preporuka da se što prije maknemo s mjesta napada. Nemam saznanja kako je policija postupila. Vidjela sam u medijima kako je jedna djevojka podijelila informaciju da je jedan policajac bio jako potresen i ona mu je rekla da ‘pronađite onoga tko je ovo učinio’. On je klimnuo glavom’, ispričala je.

Jelena Poštić ističe da je i ovaj napad samo posljedica općeprisutne atmosfere mržnje i straha, a političari sve samo osuđuju riječima. Ističe da javna odgovornost ne smije izostati i još je jednom pozvala građanke i građane da im se pridruže na mirnom prosvjedu protiv mržnje koji će se održati danas u 18 sati na Trgu žrtava fašizma. Prosvjedom žele poslati poruku da se ne boje i da žele promijeniti ovo društvo, istaknula je Poštić.

