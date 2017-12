SDP PREDSTAVIO SET ZAKONA ZA ‘PRAVEDNIJE PLAĆE’: ‘Ako nešto ne napravimo, izumrijet ćemo ili iseliti’

SDP želi zakonima o plaćama stvoriti bolje radne uvjete za građane Hrvatske

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u utorak je najavio da će njegova stranka u saborsku proceduru uputiti set zakonskih prijedloga “za pravednu politiku plaća u Hrvatskoj”, a riječ je o Zakonu o minimalnoj plaći, Zakonu o plaćama u javnim službama te Zakonu o transparentnosti plaća.

Bernardić je pojasnio da će Zakon o minimalnoj plaći, koju u Hrvatskoj prima oko 70 tisuća zaposlenih, omogućiti pravednije plaće i veće plaće “onima koji rade za crkavicu s kojom ne mogu prehraniti obitelj i školovati djecu”.

S 40% na 60% prosjećne plaće

U zadnjih godinu dana Hrvatsku je napustilo 50 tisuća ljudi koji odlaze za samo 500 eura veću plaću, upozorio je Bernardić, istaknuvši da se to mora zaustaviti ako ne želimo da Hrvatska izumre. Kao ključne probleme zbog kojih ljudi iseljavaju naveo je male plaće, nesigurne uvjete rada, odnosno, rad na određeno i nezaposlenost zbog čega je nužno, naglasio je, povećati minimalnu plaću, regulirati da se radi za stalno, a ne za određeno ili minimalno i dati šansu i poticaj mladima za prvo zaposlenje.



U Hrvatskoj 70 posto ljudi radi za plaću između tri i pet tisuća kuna, ustvrdio je Bernardić, što nije dovoljno za dostojan život zbog čega SDP namjerava uspostaviti pravedniji sustav plaća. Minimalna plaća i ove godine se zadržala na 40 posto prosječne plaće, kazao je, najavivši da SDP-ov prijedlog predviđa postupno podizanje ‘minimalca’ na 60 posto prosječne plaće do 2021. godine.

Povećanje minimalne plaće ne može biti milostinja Vlade pred Božić kada donosi uredbu o njezinoj visini za iduću godinu nego mora biti sustavno uređeno, kao što mi predlažemo sustavno, zakonski petpostotno povećanje svake godine u četverogodišnjem razdoblju, kazao je Bernardić. Vladi je zahvalio što se nakon godine dana sjetila da treba podignuti minimalnu plaću i pozvao je da podrži SDP-ov prijedlog, koji je gotov i cjelovit i ne moraju ništa raditi. Cilj nam je pravedna distribucija plaća i pravedno društvo jer bez toga nećemo uspjeti, ocijenio je čelnik SDP-a, jer ako nešto ne napravimo, izumrijet ćemo ili iseliti i više nemamo vremena za čekanje.

Potaknuti motivaciju javnih službenika

Zakonom o plaćama u javnim službama SDP želi omogućiti da se jednaki rad jednako vrednuje, pojasnio je Bernardić, rekavši da se njime jača izvrsnost i potiče motivacija javnih službenika kroz jasne i transparentne kriterije ocjenjivanja. Usto, osigurava se jasan, pravedan i transparentan sustav plaća kako bi se smanjila nejednakost te poticanje inovativnosti, kreativnosti i motivacije jer, smatra, potrebno je stimulirati one koji bolje rade i više se trude kako bi javne službe postale efikasnije i konkurentnije i više u službi građana. Ne mogu svi imati isto, jedni za rad, drugi za nerad, poručio je Bernardić.

U saborsku proceduru SDP će uputiti i Zakon o transparentnosti plaća kako bi se osigurala kvalitetna pokrivenost zaposlenih kolektivnim ugovorima, što je danas u Hrvatskoj rijetkost, istaknuo je Bernardić, dodavši da bi se njime ispravila i nejednakost u plaćama između žena i muškaraca za isti posao.

Spremni na suradnju s Mostom

Na novinarski upit, Bernardić je potvrdio da je SDP spreman za izbore i za suradnju s Mostom. “Kao glavna opozicijska stranka koja je spremna sutra preuzeti odgovornost za Hrvatsku, i to što prije – to bolje, SDP je spreman surađivati sa svima kojima je interes Hrvatske na prvom mjestu. Most je izlaskom iz Vlade koja je prikrivala kriminal u Agrokoru pokazao da su im najvažniji interesi Hrvatske, a ne osobni interesi. Za razliku od HDZ-a”, poručio je Bernardić.

Najavljeno uklanjanje biste Ive Lole Ribara u Zagrebu koje je nedavno postavljena, po zahtjevu stranke Nezavisni za Hrvatsku, Bernardić je prokomentirao riječima da se s hrvatskim antifašizmom ne treba igrati te da se ne može biti instant-antifašist.

Upitan da pojasni stav da premijera Plenkovića treba uhititi, Bernardić je kazao da se njegove riječi izvlače iz konteksta. “Imate slučaj nerealizirane političke trgovine zbog čega je Željko Sabo kaženjen i realizirane trgovine koja nije kažnjena. Mi samo želimo da zakoni i pravosuđe u Hrvatskoj vrijede jednako za sve. Da je Sabo kojim slučajem realizirao političku trgovinu, i dalje bi bio gradonačelnik i ne bi bio procesuiran. Vidite li koliko je to apsurdno?”, zaključio je Bernardić.