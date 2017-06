‘PRIJE PRESICE ME PITAO ŽELIM LI EKSKLUZIVU’: Novinarka Net.hr-a opisuje zašto ju je Mamić brutalno napao i što je time zapravo htio postići

Savjetnik u Dinamu Zdravko Mamić, danas je punih sat i pol iznosio svoju istinu o ugovoru s Lukom Modrićem i aneksima što ih je imao s kapetanom hrvatske reprezentacije, te ugovoru i aneksu s Dejanom Lovrenom, no nije odgovorio niti na jedno novinarsko pitanje o sudskom procesu što se primaknuo samom kraju na Županijskom sudu u Osijeku.

Umjesto toga uoči obraćanja javnosti Mamić se obrušio na mene. Učinio je to kada sam prišla stolu za kojim je stajao sa šefom Dinamovog osiguranja Krešom Antolićem. Nakon što sam Antolića pozdravila, jer ga dugo godina poznajem budući da je radio u policiji, Mamić se uključio u naš razgovor. Pitao me želim li ekskluzivnu informaciju prije konferencije za ostale medije. Uzvratila sam da u tom trenutku nisam, jer će ionako sve uskoro reći i pred ostalim novinarima. A to ga je vidno uzrujalo. Međutim, tada nije ulazio u polemiku, već se okrenuo i otišao od stola. Optužio me tek da sam puna predrasuda prema njemu. A ostalo je, očito, čuvao za kasnije.

MAMIĆ BRUTALNO NAPAO NOVINARKU NET.HR-a: ‘Tebi viri krv iz očiju. Gadovi i bando, prestanite blatiti Modrića’

Mamića ne poznajem, zašto bih ga pozdravljala

Mamića osobno ne poznajem, samo navijam za Dinamo i pratim sudski proces što se protiv njega vodi, te pri tome držim do kraja novinarsku nepristranost. Činim to svaki dan u svakom tekstu što ga pišem. No, Mamić je ipak imao potrebu prozvati me pred cijelom hrvatskom javnošću i zamjeriti mi što mu nisam pružila ruku.



U nekoliko navrata, obraćajući se javnosti, tvrdio je da mi je tijekom razgovora vidio krv u očima, i da bih vjerojatno bila najsretnija da ga istučem. No, o tome uopće nemam potrebu polemizirati s njim. Podsjetit ću samo da ni danas nije odgovorio na ključna pitanja o sumnjivim transakcijama u Dinamu.

Imat će novu priliku za to na Županijskom sudu u Osijeku, uskoro. Iako je danas u nevjerojatnom tijeku misli spominjao anekse s Modrićem i Lovrenom, Mamić je hineći da je iznerviran što ga je kolega Ivan Skorin s RTL-a, upozorio da se nepotrebno brutalno pred svima okomio na mene, izjurio bez odgovaranja na pitanja o tim spornim dodacima ugovorima o obeštećenju kojima je dinamo navodno oštećen.

Pitanja na koja mi Mamić danas nije odgovorio

USKOK, naime, u optužnici tvrdi da su ti aneksi antidatirani upravo kako bi se izvukao novac iz Dinama. I Modrić i Lovren to su u svojim iskazima tijekom istrage i potvrdili, odnosno izjavili su da su anekse s Mamićem sklopili nakon što su već otišli iz Dinama. Da je aneks s Lovrenom sumnjiv potvrđuje i činjenica da je sastavljen na memorandumu što ga Dinamo nije koristio u vrijeme kad ga je Lovren navodno potpisao. Proizlazi to iz grafolškog vještačenja što se nalazi u sudskom spisu. O tome sam nedavno detaljno i pisala.

A grafolozi su analizirali i potpise Luke Modrića, te došli do zaključka da je kapetan nogometne reprezentacije s vremenom mijenjaoj rukopis. Zbog toga je također sumnjivo kada je Modrić točno stavio potpis na sporni aneks.

Prema tvrdnjama USKOK-a Dinamo je zbog isplate 50 posto obeštećenja Lovrenu 2011. godine podigao 4,4 milijuna eura kredita, a neosnovano je klub platio i porez i prirez na tu transakciju. Za Modrićev dio obeštećenja Dinamo je isplatio nešto više od 80 milijuna kuna, za što je klub također platio i porez i prirez. Istražitelji vjeruju da je to bilo nepotrebno, jer je Modrić otišao iz Dinama potpisavši kako nikakvih potraživanja između njega i kluba nema.

Obrušio se i na bivše igrače Dinama, te Naš Hajduk

Danas je Mamić, kojem nismo uspjeli postaviti pitanja, tvrdio kako su aneksi ugovora bili legalni, te kako je zapravo osigurao da porez na te dijelove transfera bude plaćen u Hrvatskoj. Sve ranije uprave optužio je da su jednostavno puštale da se novac isplaćuje u inozemstvu, pa Hrvatska nikakve koristi od toga nije imala. Čak je biše uprave i nekolicinu igrača prozvao za ratno profiterstvo.

‘Ovdje je Dinamov popis transfera, popis igrača, najvećih imena našeg kluba. Svi mudraci i pametnjakovići i ona poznata četvorka ( Šimić, Marić, Bišćan, Šokota, op. a.) i poznati gost Nedjeljom u 2 (Joško Jeličić, op. a.) koji su također imali podjelu novca od transfera. Čuveni kapetan je u vrijeme rata od 14 milijuna dolara, koliko je iznosio transfer, prisvojio 12 milijuna na račun svog ujaka (aluzija na Zvonimira Bobana, op. a.). Evo vam ovdje njihovih ugovora i aneksa, ali to vas ne zanima. To je bilo ratno profiterstvo, a to nije potpisivao Mamić, nego Zajec, Novosel, Vrbanović, Šulentić, Durlen… Nisu oni radili ništa kriminalno, to je bilo vrijeme kad je bila besparica i tako su radili svi klubovi u cijeloj Europi i svijetu. Tko nije imao novca, plaćao ih je u postocima na eventualni budući posao’, rekao je Mamić.

Osim što je izvrijeđao novinare, koji ga kako tvrdi sotoniziraju, napadaju mu obitelji i pišu o njemu laži, Mamić se danas obrušio i na Udrugu Naš Hajduk koju je usporedio s Cosa nostrom, najjačom mafijaškom organizacijom u Italiji.