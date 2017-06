PRIJE 6 GODINA IZJAVOM ODUŠEVIO HRVATSKU, DANAS SLAVI NA IZBORIMA: Sjećate se profesora koji se rasplakao zbog okretišta?

U Ličko-senjskoj županiji HSP je slavio u Gospiću, HDZ i partneri u Senju, a u Plitvičkim jezerima nezavisni Ante Kovač kojeg se mnogi sjećaju kao profesora koji se prije šest godina rasplakao zbog otvorenja novog rotora.

Ante Kovač, prije šest godina, kao profesor hrvatskog jezika u OŠ dr. Franje Tuđmana u Korenici svojom izjavom za HRT oduševio je Hrvatsku. Komentrajući novouređeno okretište autobusa na školskom parkiralištu, Kovač je plakao. Svojim je učenicima dao na napišu sastavak o otvaranju okretišta za autobus s naslovom ‘O asfalte, moj asfalte’.

Govoreći o novini koju je škola dobila i apsurdnosti čitave sizuacije, profesor se rasplakao od sreće. Kazao je kako je taj rotor bilo jedino što je tadašnji župan, Darko Milinović, napravio u Korenici.

Danas, šest godina poslije, Ante Kovač postao je načelnikom općine Plitvička Jezera, dok je Milinović prije dva tjedna postao županom.



Kako se novoizabrani načelnik općine Plitvička jezera prije šest godina rasplakao pred kamerama, pogledajte u videu:

U Gospiću je većinu glasova osvojio HSP-ov kandidat Karlo Starčević i pobijedio Petra Krmpotića (HDZ), iako je pobjeda vrlo tijesna – 50,14 posto prema 48,46 posto, a veći dio večeri s nekoliko postotaka vodio je Krmpotić. U prvom krugu Krmpotić je pobijedio Starčevića 44,58 posto prema 42,29 posto glasova.

Novog gradonačelnika Gospića u predstavničkom tijelu čeka slijedeći odnos snaga: koalicija HDZ-HSS-HSP AS je osvojila 48,67 posto glasova, HSP 33 posto, SDP 8,35 posto, a grupa birača uz nezavisnog Josipa Župana 6,43 posto glasova.

U Senju je Sanjin Rukavina (HDZ) sa 63,07 posto glasova pobijedio nezavisnog Igora Medveda, koji je osvojio 34,99 posto glasova. Kao nositelj liste HDZ-HSP AS- HSU – Reformisti Rukavina je osvojio u Gradskom vijeću natpolovičnu većinu od 51,36 posto. Grupa birača uz Medveda osvojila je 20,76 posto glasova.

U Općini Plitvička Jezera načelnik će biti nezavisni Ante Kovač, koji je osvojio 50,88 posto glasova i pobijedio HDZ-ova Borisa Luketića s 47,14 posto.

Nezavisni Kovač u Gradskom će vijeću imati najveću grupaciju vijećnika iz koalicije HDZ-HSP AS (41,39 posto) na čelu s Luketićem, no tu je još uvijek natpolovičan broj ostalih vijećnika i to 32,24 posto uz Kovača, 14,1 posto članova SDSS-a te 12,1 posto s koalicijske liste SDP-HSS-HNS.