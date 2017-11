PRIČE O NAJGORIM PODSTANARIMA U HRVATSKOJ: ‘Sve su uništili, rasprodali, a na kraju su me i tužili’

Nekoliko stanodavaca ispričalo je o svojim iskustvima s jednom te istom obitelji podstanara koji su im totalno uništili stanove. Tko god da im se suprotstavio, dobio je prijetnju ili tužbu za uznemiravanje i nanošenje duševne boli.

Ljudi se usele, ne plaćaju stanarinu ni režije, a namještaj i ostale stvari prodaju. Prodali su tako krevete, ormare, frižider, škrinju, čak i plinske peći s bocom.

‘Ispočetka je on plaćao najamninu, poslije je kopirao te uplatnice, meni to dostavljao kao da je to sve plaćano. Ja vjerovao, zašto ne’, ispričao je jedan od oštećenih stanodavaca u emisiji Provjereno.

Podstanar je, nakon što ga je stanodavac suočio s dugovima, podmirio dugovanje. No situacija se nakon toga nije promijenila.



Unište sve što ih dočeka

‘Ja i dalje dobivam te uplatnice koje su rukom krivotvorene jer na faksu ti to ne vidiš i vjeruješ, dok ponovno nisam dobio opomene od plinare, od komunalija. Nazvao sam ga na mobitel da dolazim u Đurđevac da porazgovaramo vezano uz te režije. Za to vrijeme on se već iselio. Uđeš u stan i imaš što vidjeti. Djeca su urinirala po parketu, na nekoliko mjesta parket se podigao. Dođem u WC, nema veš mašine’, ispričao je stanodavac.

Isti podstanari napravili su kaos i u kući Nade Tomerlin iz Đurđevaca.

‘Ostavili su ništa. Kuća u demoliranom stanju, madrace su čak prodali. Znači kutija od kauča je ostala, a u njoj je bila hrana. To je sve bilo gnjilo i smrdjelo k’o kolera. Jer u tih 13 mjeseci nikad prozori nisu bili otvoreni, to se sve zamračivalo’, ispričala je Nada. Nju su podstanari iz pakla optužili za lažno prijavljivanje Centru za socijalnu skrb i nanošenje duševne boli uz traženu odštetu od 250 tisuća kuna.

Primanja su joj iznosila 900 kuna jer je bila na bolovanju zbog operacije kralježnice. Jedva je pokrivala dugove.

‘Jedno vrijeme nisam znala što napraviti, nisam imala za kruh, nisam imala za režije, nisam imala za život’, ispričala je.

Podstanari tvrde da oni imaju posla s budalama

Napasni podstanari sada žive u kući iz koje su im vlasnici, kad su shvatili s kime imaju posla, naredili da se isele. No, oni to ne kane učiniti. Glava obitelji, naime, tvrdi kako je on taj koji ima posla s budalama.