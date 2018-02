PRIČA O ORTOPEDU IZ PAKLA ŠOKIRALA JE HRVATSKU, EVO SLIČNIH: Kirurg iz Splita, samoprozvani ‘skidaj gaće’ kiropraktičar, zlostavljač…

Kad ljudi odu liječniku, obično očekuju da će naići na nekoga tko im može pomoći u nekim od najtežih ili najneugodnijih trenutaka u životu. No, što kad umjesto na suosjećajnog profesionalca naiđu na nekoga od ove petorice?

Ranije ovog tjedna objavljeno je istraživanje Europskog zdravstvenog potrošačkog indeksa koje mjeri kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite. Hrvatska je u samo godinu dana pala za sedam mjesta. Prema ovoj analizi, prošle su godine povećane liste čekanja zbog čega su hrvatski pacijenti teže dolazili do usluga bolničkih specijalista, operativnih zahvata i pretraga CT-om.

No, ti podaci nisu jedine tamne mrlje hrvatskog zdravstva. U državi u kojoj postoji jedan dr. Zoran Bahtijarević koji je sa 700 svojih suradnika od bolnice slučaja uspio napraviti respektabilno mjesto u kojem se sada sigurnima osjećaju i djeca i njihovi roditelji, a zbog kojeg su se u roku jednog dana aktivirale na tisuće ljudi ne bi li ga zadržali na mjestu ravnatelja, postoje i oni pojedinci zbog kojih će pacijenti dobro razmisliti prije nego što se ponovno upute na neki specijalistički pregled.

Najnoviji slučaj je onaj jednog ortopeda iz KB-a Dubrava.



Vulgaran i neprofesionalan s već pet opomena

Dvoje pacijenata ove zagrebačke bolnice istupilo je u javnost sa svojim, najblaže rečeno, neugodnim iskustvom s jednim liječnikom. Oboje su rekli kako je psovao i omalovažavao ih. Dok je gospođi tijekom pregleda često spominjao njezine velike grudi, u jednom trenutku ih dotaknuo te je ispitivao o njezinom prvom seksualnom iskustvu sa suprugom, gospodina koji je svoju priču također ispričao za ovotjedno Provjereno, nazvao je narcisoidnom osobom, čovjekom s poremećajem ličnosti te mu rekao da se ‘preserava’ jer se žali da ga boli koljeno.

NOVI DETALJI JEZIVOG ISKUSTVA S POHOTNIM ZAGREBAČKIM LIJEČNIKOM: ‘Hoćete da vas ja primim za č*** ili ćete se sami primiti?’

Nakon što je uputio žalbu bolnici, u njihovu je očitovanju doznao kako se radi o liječniku koji ima već pet opomena zbog neprofesionalnosti prema pacijentima.

Da nisu jedini koji su imali slično iskustvo s dotičnim liječnikom, pokazuju i komentari na njegov račun na stranici Najdoktor gdje oni koji su imali priliku susresti se s njim pišu kako ga treba zaobilaziti u širokom luku jer se radi o izrazito neprofesionalnom i vulgarnom liječniku.

Gospođa koja je istupila u javnost kazala je kako je njezina pritužba pročitana na jutarnjem kolegiju liječnika tri dana nakon što se incident dogodio te da su svi bili zaprepašteni onime što su čuli. No, postupak je sada isti kao i u slučaju prijašnjih pet opomena koji je dotični liječnik zaradio – formirat će se Povjerenstvo koje će odlučivati o liječnikovoj odgovornosti.

Zlostavljanje maloljetnih pacijenata u Splitu

No, i u prošlosti, hrvatska se javnost susretala sa slučajevima liječnika zlostavljača.

Jedan od njih je i slučaj splitskog kirurga dr. Zorana Vukića koji je 2001. godine proglašen krivim na ponovljenom suđenju za bludne radnje nad trima maloljetnim pacijenticama. Godinu dana kasnije presuda je postala pravomoćna te je Vukić osuđen na godinu dana zatvora. Kaznenu prijavu protiv Vukića podnio je tadašnji ravnatelj bolnice dr. Mihovil Biočić nakon zaprimljenih pisama pacijentica koje su se žalile na preglede koje je obavljao dr. Vukić.

Suđenje je prvotno moralo biti ponovljeno jer sutkinja u objašnjenju presude nije navela zašto nije uvaženo mišljenje vještaka koji su utvrdili da je dr. Vukić postupio prema pravilima struke. Paralelno sa sudskim postupkom vodio se postupak u kojem je Vukić tužio bolnicu jer mu je, kako je stajalo u tužbi, otkaz bio nezakonito uručen. Tu je tužbu Vukić dobio te je vraćen na radno mjesto. Naime, utvrđeno je da mu je ravnatelj bolnice otkaz uručio s dva dana zakašnjenja. Zakonski rok za uručenje otkaza je 15 dana od saznanja o počinjenju kaznenog djela.

Ipak, Vukić je i u ponovljenom suđenju proglašen krivim, što je potvrđeno i pravomoćnom presudom.

‘Skidaj gaće, je*** ti mater’

Velik je odjek u hrvatskoj javnosti svojedobno dobio i slučaj samoprozvanog kiropraktičara Ante Pavlovića koji je javno objavio snimku jednog svog, najblaže rečeno, kontroverznog, tretmana nad 12-godišnjim dječakom. Na snimci koja je digla prašinu Pavlović je dječaka ponižavao, prijetio mu, zastrašivao te ga fizički zlostavljao udarajući ga bičem po stražnjici, leđima i licu tražeći od njega da se pred svima skine i pokaže spolovilo. Pokušavajući dječaku svući hlače, grubo ga je bacio na pod. U optužnici je stajalo i kako je dječak tijekom ‘tretmana’ zapomagao i molio oca za pomoć.

Pavlović je nepravomoćno osuđen na 20 mjeseci zatvora što je pravomoćnom presudom smanjeno na 14 mjeseci i to zbog povrede prava djeteta i povrede privatnosti djeteta. Nakon Pavlovića osuđen je i otac koji je dječaka doveo na ‘tretman’ te za vrijeme njegova trajanja sve gledao.

Pavloviću to nije bio jedini javno objavljeni tretman ove vrste.

Serijski zlostavljač i manipulator

Inače, prošlog se mjeseca svijet zgražao nad aferom vezanom uz dr. Larryja Nassara, koji je, kako su pokazale istraga i suđenje, u razdoblju od 1998. do 2015. godine zlostavljao cijeli niz američkih atletičarki koje su u vrijeme počinjenja kaznenih djela bile mlađe od 15 godina.

Među njegovim žrtvama su u i olimpijke McKayla Maroney, Simone Biles i Aly Raisman.

‘Dr. Nassar mi je kazao kako sam zaprimala potrebnu medicinsku pomoć koju on provodi nad pacijentima više od 30 godina. I svaki put kad bi mu se ukazala prilika, on je koristio šansu da me ‘pregleda’, ispričala je McKayla Maroney. Dogodilo se to u Londonu prije nego što smo moj tim i ja osvojili zlatnu medalju. Dogodilo se i prije nego sam osvojila srebro”, istaknula je Amerikanka koja tvrdi kako je najgore zlostavljanje doživjela na SP-u 2011. godine u Tokiju. McKayla Maroney je istaknula i kako joj je Nassar dao pilule na letu za Japan, a nije se probudila sve dok nije došla u hotelsku sobu, sama, u kojoj je Nassar ponovno izvodio ‘tretman’. ‘Mislila sam kako ću te noći umrijeti’, istaknula je McKayla Maroney.

Larry Nassar osuđen je na 175 godina zatvora. Svijetom su tada odjeknule riječi sutkinje Rosemarie Aquline. ‘Upravo sam potpisala vašu smrtnu presudu’, rekla je Nassaru na čitanju presude.

Ljigavi zlostavljač uhvaćen kamerom

A nešto bliže Hrvatskoj, u Italiji, prije nekoliko se godina događao još jedan skandal u čijem je središtu bio liječnik jedne privatne klinike u Rimu. Dotičnog je gospodina snimila skrivena televizijska kamera emisije Striscia la Notizia nakon što su se pojedine pacijentice požalile na njegove sumnjive poteze. Naime, jedna je ‘pacijentica’ otišla na pregled liječniku s kamerom u torbi. Kako se sasvim jasno vidjelo na snimci, liječnik joj je masirao grudi i potom ih počeo ljubiti, nakon čega ju je pokušao poljubiti u usta. Šaptao joj je stvari poput – ‘budi mirna, ovako ne možeš zatrudnjeti’.

S liječnikom se ubrzo suočila i televizijska ekipa te ih je on fizički napao, izbacio iz ordinacije te nastavio obračun s njima na ulici.

Ako ste se i sami susreli s neprofesionalnim liječnicima ili vam se dogodio sličan incident, javite nam se na vijesti@portal.net.hr