PRIČA KOJA DEMANTIRA TVRDNJU DA SMO PRAVNA DRŽAVA: ‘I meni su u Šibeniku sudili zbog nesreće s dvoje mrtvih, naravno završilo je drugačije nego Horvatinčiću’

Hrvatsku javnost prošlog je petka zgrozila presuda sutkinje Maje Šupe Tomislavu Horvatinčiću koji je oslobođen krivnje za pomorsku nesreću u kojoj je život izgubio talijanski bračni par. Horvatinčić je oslobođen zbog sinkope, a takav razvoj događaja razljutio je čovjeka koji je zbog pomorske nesreće proveo 22 mjeseca u zatvoru.

Anti Jureškom sud nije dopustio da se sasluša sudski vještak za pomorstvo, što je Tomislavu Horvatinčiću bilo dozvoljeno. On je sada uvjeren kako hrvatsko pravosuđe nema ni približno ujednačenu praksu.

‘Ljut sam, ogorčen. Kako je moguće da se Horvatinčiću, nakon svega, ovako presudi?! Da je barem uvjetno osuđen, a ne ovako, ništa. I glup čovjek vidi o čemu se na tom suđenju radilo, a mi se nakon svega čudimo što nitko ne vjeruje u hrvatsko pravosuđe. Ja u njega ne vjerujem odavno’, rekao je 72-godišnjak s otoka Pašmana za Zadarski.hr.

Proglašen krivim za nesreću u kojoj su poginuli njegovi kolege

Jureško je 2011. proglašen krivim za pomorsku nesreću u kojoj su život izgubila dva njegova pomorca. On je kao vlasnik i kapetan broda ‘Borak’ iz Koromačnog do Splita prevozio cement, a do nesreće je došlo u šibenskom arhipelagu tijekom olujnog juga.



Sud je angažirao tri pomorska vještaka i na koncu prihvatio njihovo mišljenje o uzrocima nesreće. Presuđeno je kako Jureško ‘kao odgovorna osoba, nije postupio po propisima i tehničkim pravilima o zaštitnim mjerama i time, iz nehaja, izazvao opasnost za život i tijelo ljudi i imovinu većeg opsega, pri čemu je prozročena smrt dviju osoba’ te je počinio kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine te sigurnosti prometa.

Iz presude proizlazi da se nepropisno smješten teret u utrobi broda pomaknuo i tako izazva prvo nestabilnost, a zatim i potonuće broda.

‘Ono što su dopustili njemu, nisu dopustili i meni’

‘Da, sudilo mi se na Općinskom sudu u Šibeniku, jednako kao i Horvatinčiću. I u mom se slučaju radilo o pomorskoj nesreći u kojoj su dva čovjeka, dva moja pomorca, poginula. Ali, za razliku od Horvatinčića, ja sam proglašen odgovornim, osuđen sam i proveo sam godinu i deset mjeseci u pulskom zatvoru Valtura. Ono što je njemu dopušteno, meni nije bilo dopušteno’, rekao je Jureško.

Objasnio je što je pod time mislio.

‘Tražio sam od suda da sasluša jednog drugog ovlaštenog sudskog vještaka za pomorstvo, istog onog kojega je na svom suđenju tražio i Horvatinčić, ali meni to nisu dopustili, a Horvatinčiću jesu. U mom slučaju do danas nije precizno i nedvosmisleno utvrđeno što se točno dogodilo s mojim brodom. I danas, kada sam već odležao zatvorsku kaznu, tvrdim da je brod jednostavno napukao, da se nije radilo o mojoj odgovornosti za loše raspoređen brodski teret. Sudski su vještaci govorili da “postoji mogućnost”, da se to “moglo dogoditi”, ali to nije dokazano, a brod je do dana današnjeg na morskom dnu. Moje traženje da ga se izvuče i utvrdi što se i kako dogodilo, nije prihvaćeno, odbačen je taj moj prijedlog, nije prihvaćena ni kompjutorska simulacija da se dokaže kako je “Borak” potonuo. Praktično sam bio osuđen čim sam ušao u sudnicu, sve je bilo obrnuto nego u slučaju Horvatinčić. Uzalud su mi neki predsjednici sudova u privatnim razgovorima govorili da nisam trebao biti osuđen i da “moguće je” nije dokaz, proveo sam 22 mjeseca u zatvoru, jer je sud pretpostavke pretvorio u činjenice’, ispričao je.

‘Sudac je tražio mito’

‘Jedan od kolega suca koji je donio presudu, tražio mi je u njegovo ime 20 tisuća eura, ali nisam htio to platiti. Tom sam čovjeku prevozio građevinski materijal, ima vikendicu na Kapriju. A sudac je na izricanju presude rekao da bi mi, da sam oslobođen, bilo isplaćeno veliko osiguranje, iz čega se može naslutiti i priča o nekakvoj povezanosti osiguravajuće kuće i nekoga sa suda’, dodao je Jureško.

Kaže kako ga je presuda Horvatinčiću pogodila.

‘Još sanjam tu noć’

‘Presuda Horvatinčiću me pogodila. Ja još sanjam tu noć, brod je brzo potonuo, a ja sam nakon dva sata sav smrznut doplivao do otoka Obonjan kod Šibenika. Spasio se i moj sin i jedan mornar koji su preživjeli jer su plutali na drvenoj paleti. Još su mi te slike pred očima, još me to proganja. Nisam kriv i zato sam podnio tužbu Sudu za ljudska prava u Strassbourgu, ali i to čekam već godinu dana’, zaključio je Jureško.