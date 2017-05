PRGOMET: ‘Prihvatljiva mi je koalicija s HNS-om, ako donosi stabilnost’

Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba Drago Prgomet gostovao je u emisiji Veto Sanjina Španovića na N1 televiziji i po prvi puta progovorio o slučaju kandidiranja Hasanbegovića na listi Brune Esih i isključivanja iz HDZ-a.

Na pitanje jesu li Hasanbegović i Esih njegove političke mine, obzirom da je svojedobno ulazak u kampanju usporedio ulaskom u minsko polje te pritom rekao da tamo nikad ne zna hoće li izaći živ ili naletjeti na minu, Prgomet je kazao kako “politika jest minsko polje i da nigdje nema toliko promjena kao u politici”.

‘Sve što ujutro vrijedi, uvečer zaboravi, kazao mi je jedan prijatelj o politici. Ovdje uvijek ima stvari koje vam nepredviđeno stanu na put ka izbornoj pobjedi, pa zašto onda ne bi moja kampanja od tog uobičajenog puta razlikovala’, kazao je Prgomet koji je na potpitanje znači li to da su mu oni stali na put izbornoj pobjedi odgovorio da ne, jer to je demokratsko pravo.

‘I Esih i Hasanbegovića. Čovjek je izabrao svoju listu, statut je tu jasan i mi smo tu priču ovaj vikend završili. Ne vidim više razloga vraćati se na tu priču’, kazao je Prgomet koji na pitanje izbjegava li govoriti o Hasanbegoviću jer HDZ-u trebaju njegova i Esihova ruka za većinu je odgovorio da nije to tako.



‘Oni zastupaju nešto što je konzervatizam i radikalna desnica i njihov vrijednosni sustav. To nije moj’, kazao je Prgomet te dodao kako smatra da oklijevanje oko njegovog statusa u HDZ-u nije naštetilo njegovoj kampanji.

‘ILI JA ILI HASANBEGOVIĆ’: Prgomet o navodnom ultimatumu koji je postavio Plenkoviću

‘Tu nitko nije donio pitanje oko vjerodostojnosti tumačenja statuta, najmanje bitno je hoće li ste to dogoditi subota, nedjelja ili ponedjeljka. Čovjek se isključio iz stranke s datum izbora. Ja sam kandidat HDZ-a i imam jednoglasnu podršku predsjedništva i gradskog odbora HDZ-a’, kazao je Prgomet koji tvrdi da ga Hasanbegović nije iznenadio sa svojim potezom jer nije ni razmišljao o tome da će on to napraviti.

‘Esih i Prgomet i ja smo imali korektan odnos ali nikad nismo razgovarali o planovima za Zagreb. Mislim da mi njihova kandidatura neće naštetiti. Gledajte, mnogi bi htjeli ući u biračko tijelo HDZ-a, ne samo zdesna, već i Sandra Švaljek i Milan Bandić, ali naše biračko tijelo je nastabilnije godinama’, kazao je Prgomet.

Suradnja u Gradskoj skupštini

Upitan s kime on vidi suradnju nakon izbora u Gradskoj skupštini nakon izbora Prgomet je kazao kako o tome može govoriti tek nakon što budu poznati rezultati izbora.

‘S kim god budemo koalirali, taj dogovor mora imati sve elemente otvorenosti i transparentnosti javnosti. Moj stav je jasan, nisam sklon suradnjama u kojima ne preuzimate određene odgovornosti. Meni je to smetalo prije u odnosu zagtrebačkog HDZ-a i Bandića, puno bi bolje za nas da je taj dogovor imao te elemente pa da javnost shvaća našu odgovornost’, kazao je Prgomet koji i dalje misli da HDZ nije pogriješio kada je podržao proračun Milana Bandića.

‘Da ste me to pitali za prošlu godinu, složio bih se da smo pogriješili. Ove godine, da smo to napravili, četiri mjeseci prije izbora, to bi bio znak pokušaja stvaranja političke nestabilnosti. Naravno da bih ja recimo bio u boljoj poziciji, ali meni ne treba to da bi radili neku političku krizu u Zagrebu’, kazao je Prgomet koji se slaže da Bandić koristi gradski proračun za svoju kampanju.

‘To rade svi gradonačelnici, župani i Vlade. To je nažalost tako’, dodao je Prgomet.

‘Parlamentarni izbori odgovaraju samo HDZ-u’

Tijekom emisije kazao je kako po njemu predsjednika Uprave Holdinga treba birati javnim natječajem, no ne i najbliže suradnike gradonačelnika, konkretno pročelnike gradskih ureda. Tijekom emisije Prgomet je kazao kako eventualni novi parlamentarni izbori odgovaraju samo HDZ-u.

‘Mi smo jučer imali sjednicu predsjedništva i vrlo jasno je rečeno da nakon lokalnih izbora će se razgovarati o parlamentarnoj većini i sastavu Vlade i tko će biti u njoj. To će biti jasno na prijedlog predsjednika i bit će odluka Nacionalnog vjeća. Procedura je jasna o tome s kim ćemo koalirati ili nećemo pa će eventualno doći novi izbori. Oni sada odgovaraju samo HDZ-u, oporba bježi od toga, mi ne bježimo od toga. Želimo izbjeći to, ali sigurno nećemo razvlačiti priču o stabilnoj većini koja je važna za građane Hrvatske’, kazao je Prgomet.

O koaliciji s HNS-om

Upitan je li njemu kao demokršćaninu prihvatljiva koalicija s HNS-om ili IDS-om Prgomet je kazao da su demokršani u Njemačkoj bili 16 godina na vlasti s liberalima i da će se razgovarati i da li će se i s kim dogovoriti vidjeti iza lokalnih izbora.

‘Nemojte zaboraviti da demokršćani i liberali čine većinu u europskom parlamentu. Prije su to bili socijalisti s demokršćanima. Odabiru se političke opcije koje nude političku stabilnost. Sve što u Hrvatskoj nudi takvu opciju, a odluku o tome donese Nacionalno vijeće HDZ-a da je to i HNS, za mene je to prihvatljivo’, kazao je Prgomet.

Na opasku da upravo to njemu i Plenkovićevom HDZ-u prigovaraju s desnice jer tvrde da narod je birao HDZ i desne opcije, a ne SDP, HNS ili SDSS, kazao je kako se na izborima ne biraju koalicijski partneri.

‘Kada birate kandidate za parlament, ne birate koalicijske partnere već zastupnike koji jamče da će koalirati s nekim tko će garantirati uspješno vođenje države. Važno je da ta koalicija nema problema kao ova s Mostom’, kazao je Prgomet.

Dvostruki kriteriji

Prgomet ne smatra da je Plenković imao dvostruke kriterije kada je Mostovim ministrima isti čas zahvalio na suradnji i zatražio opoziv u Vladi, a sa Hasanbegovićem koji je također išao kontra neke odluke obavljao telefonske pozive i govorio da će s njim i Esih razgovarati idućih tjedana.

‘Nema veze jedno s drugim. Ovdje ste imali reakciju premijera kojem koalicijski partner ruši Vladu. I naravno da s njima više nismo mogli. Logično je premijer Plenković rekao da s njima će se razgovarati jer su to ljudi koji su zastupnici u Saboru, ali u sasvim novim okolnostima. Ako se može razgovarati s manjinama, može i sa njima’, kazao je Prgomet.

Upitan hoće li se 20. svibnja, svega dan prije lokalnih izbora pojaviti na Hodu za životu, rekao je da neće.

‘Iznimno poštujem kada se netko javno zalaže za svoja stajališta. To je njihov svjetonazorski stav koji poštujem, ali ne prihvaćam i ne dijelim’, rekao je.