DRAGO PRGOMET O MILANU BANDIĆU, AGROKORU I BRUNI ESIH: ‘Zagrepčanima je već dosta Supermana i Batmana’

HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Drago Prgomet za Hinu je govorio o predstojećim lokalnim izborima istaknuvši kako je vrijeme za promjene jer je Zagrepčanima već dosta gradonačelnika koji misle da su Supermani, Batmani i donose odluke samovoljno, komentirao je kandidaturu Brune Esih te za tzv. “lex Agrokor” rekao da je u tom slučaju Vlada postupila vrlo odgovorno.

Predstavili ste svoj tim. Stječe se dojam da ste htjeli pod svaku cijenu zastupiti sve društvene skupine, od mladih, preko invalida, pa do žena. Nije li tu u opreci s Vašim zagovaranjem stručnosti kao glavnog kriterija pri kadrovskom odabiru?

Ako ste pažljivo pratili predstavljanje članova mojeg tima vidjeli ste da su to ljudi koji su studirali na prestižnim svjetskim sveučilištima, ljudi u svojoj najproduktivnijoj životnoj dobi. Najvažnija poruka koju smo poslali je timski rad. Već 12 godina vodim Kliniku na zagrebačkom Rebru. U Domovinskom ratu, vodio sam sanitet brigade, svjestan sam da postoje i iskusniji liječnici u medicini od mene. Međutim, moje iskustvo pokazuje da je timski rad najvažniji. Kao zagrebački gradonačelnik promijenit ću način vođenja Grada. Bit ću gradonačelnik koji zna, može i želi okupiti kvalitetan tim ljudi i stručnjaka. Zagrepčanima je već dosta gradonačelnika koji misle da su Supermani, Batmani i donose odluke samovoljno. Vrijeme je za promjene.



S timom potpuno nepoznatih ljudi suprotstavit ćete se Milanu Bandiću čiji pročelnici imaju bogato političko iskustvo i Anki Mrak Taritaš koja iza sebe ima politički vrlo iskusne HNS-ovce. Kako ih mislite pobijediti?

Da, u pravu ste. Gradonačelnik Bandić već je predstavljao svoje timove u kojima su bili i Mrak Taritaš kao pročelnica ureda i Švaljek kao zamjenica i desna ruka. Za Zagreb nudimo novi program i nove ljude. Oko mene je tim stručnih, sposobnih i mladih ljudi među kojima ima mladih profesora, doktora znanosti, pripadnika MENSA-e, financijskih stručnjaka i pravnika, harvardskih studenata, povratnika u Hrvatsku, privatnih poduzetnika. Imamo jasno zacrtan smjer razvoja Zagreba kao srednjoeuropske kulturne metropole, ali i Zagreba 22. stoljeća. Sugrađankama i sugrađanima želimo omogućiti dostupniju zdravstvenu zaštitu, bolju prometnu povezanost uz manje gužve i rasterećenje centra grada, transparentnije upravljanje gradskim financijama i imovinom, znatno brže povlačenje sredstava iz fondova EU-a, reaktivaciju neiskorištenih poslovnih prostora za građane i poduzetnike, kvalitetnije obrazovanje i povezivanje mladih sa STEM područjem, digitalizaciju poslovanja i svih procedura u Gradu, otvoreniju komunikaciju s gradonačelnikom… Ukratko, to je budućnost Zagreba.

Je li to razlog zbog kojeg Vas je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković odabrao da budete kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba?

Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba jednoglasno me odabrao za kandidata. Izuzetno cijenim vrlo snažnu potporu predsjednika Plenkovića. Njegova politika profiliranja HDZ-a kao stranke desnog centra donosi dobro HDZ-u koji je trenutno uvjerljivo vodeća stranka, ali i Hrvatskoj koja ostvaruje dobre gospodarske rezultate u stabilnom političkom ozračju. Imamo gospodarski rast, opada udio javnog duga u BDP-u, raste izvoz i smanjuje se nezaposlenost. Imamo snažnu Vladu i nikad jači HDZ, koji je spreman preuzeti odgovornost za vođenje Zagreba. HDZ više nema namjeru u Zagrebu igrati igru skrivača ili biti u ičijoj sjeni.

Bojite li se presude građana u srazu s Brunom Esih? Neki kažu da je ona izvorni kandidat HDZ-a, a ne Vi.

“Bog ne trpi one koji miruju, a predodređeni su za borbu“, rečenica je kardinala Stepinca. A ja sam se naučio boriti. Moj cijeli život je takav. Takav sam bio u ratu, takav u operacijskoj dvorani. Dakle, nemam strah niti od jednog kandidata u ovoj kampanji. A ima li što izvornije nego biti dragovoljac i vojnik prvog hrvatskog predsjednika i predsjednika HDZ-a dr. Franje Tuđmana.

Zašto ste nedavno prilikom gostovanja na HTV-u rekli da je Bruna Esih projekt Tomislava Karamarka? Imate li kakve dokaze za to?

Riječ je o nastavku jednog političkog projekta. Kroz ključne poruke, motive i pojedince koji stoje iza te kandidature. Jasno je da se radi o istoj politici kojoj sam već rekao – ne. Riječ je o politici koja je već jednom srušila vlastitu, HDZ-ovu vladu. Ovo su izbori za gradonačelnika Zagreba, a ne za ideologiju. Stoga bih volio da svi budu fokusirani na sadržaj u kampanji.

Što Vi možete ponuditi ili obećati građanima Zagreba?

Puno je toga za učiniti. Provjerite jesu li sugrađanke i sugrađani zadovoljni kvalitetom usluge koju im danas nudi Grad i gradska uprava. Katastrofalan promet, zbrinjavanje otpada, devastacija arhitekture, ljudi bez vodovoda i kanalizacije, neadekvatni dječji vrtići, škole bez produženog boravka, nedovoljan broj domova za starije, slaba palijativna skrb…. Promjene želim unijeti i u način vođenja Zagreba. Otvorenost je izuzetno važna. Ljudi trebaju znati na koji je način i s kojim ciljem utrošena svaka kuna koju uplaćuju u gradski proračun. Svaki ugovor, svaki aneks i svaki prijem na posao, sve to mora biti javno objašnjeno. Svaki naš projekt će imati vrijeme izgradnje i financijsku konstrukciju. Na taj način će građani moći pratiti naše aktivnosti, projekte i vrednovati naš posao. To sadašnji gradonačelnik nije nikad napravio. Nadalje, stanovnici Novog Zagreba kažu da ih prođe volja za uživanjem u (novoizgrađenim) fontanama (kod NSK) kad u jutarnjim špicama konačno uspiju prijeći preko Save. Do čega će dovesti rekonstrukcija rotora kod Remetinca, ako se prije toga ne izgradi barem još jedan most preko Save koji bi u razini Jaruna povezivao Lanište, odnosno Blato i Črnomerec? Dovest će do prometnog kolapsa. Novi Zagreb bi, kad bi bio samostalni grad, bio među pet najvećih gradova, a nema ni jednu bolnicu. Na drugoj strani, roditelji s djecom ne mogu automobilom pristupiti Dječjoj bolnici u Klaićevoj. Zato ćemo na neiskorištenom prostoru Zagrebačkog velesajma izgraditi novu dječju bolnicu, uz koju će biti i opća bolnica – čime će se građanima Zagreba preko Save osigurati jednaka dostupnost bolničke zdravstvene zaštite.

Mislite li da su u pravu oni koji tvrde da je nedostatak jasnih vizija i planiranja najveći nedostatak Zagreba?

Naravno. Kad to ne bi bilo tako, onda nam paviljoni na Velesajmu ne bi propadali prazni, nego bi u barem jednom od njih bio uređen prostor za mlade ljude i njihove start-upove. Plaćamo porez i najveći prirez u državi, a gradska vlast ništa ne radi kako bi riješila taj problem. Grad nema jasnu viziju razvoja i širenja. Sve se radi kampanjski. Želim promijeniti način vođenja grada. Želim promijeniti situaciju u kojoj Zagreb koristi sramotno malo sredstava iz iz europskih fondova .

Kako to promijeniti kad će mladi imati daleko niže plaće od onih u zapadnoeuropskim zemljama čak i ako im osigurate posao?

Mladi ljudi žele vidjeti da se društvo oko njih planirano i strateški razvija. Budućnost ovog grada je u mladim ljudima. Njima moramo pružiti priliku da rade. Pred nama je odgovornost da u Hrvatskoj učinimo naš obrazovni sustav kvalitetnim i modernim i mlade pripremimo za zahtjeve današnjeg tržišta rada. Istovremeno, stalno ćemo poticati razvoj poduzetništva i obrta te u Zagrebu stvarati poslovnu klimu, koja je jednostavna i privlačna za ulagače. Otvorit ćemo centre za mlade koji će povezati mogućnosti i programe koje mladima nudi Zagreb te postati glavno mjesto okupljana mladih poduzetnika, inovatora, proizvođača te njihovih tvrtki i udruga. Stavit ćemo naglasak i na rješavanje problema stambene politike za mlade stavljanjem u funkciju svih dostupnih praznih gradskih stanova kako bi mladi ovdje živili i zasnivali svoje obitelji. Vjerujem u želju za dokazivanjem naših mladih ljudi i zato sam siguran da Hrvatska ima budućnost. Istovremeno, građanima treće životne dobi mora ostati dostojanstvena treća životna dob. Moramo graditi vrtiće, škole ali i domove za starije.

Pitanje krize u Agrokoru ne može zaobići ni grad Zagreb. Tu je i sjedište kompanije, ali i brojnih drugih izravno ili posredno ugroženih poduzeća.

Agrokor je privatna kompanija i odgovornost je prije svega na pojedincu, odnosno vlasniku. Vlada je ovdje postupila vrlo odgovorno. Svako stajanje po strani dok se kompanija koja čini tri posto našeg BDP-a nalazi u problemima bilo bi katastrofalno. Moramo zaštiti stabilnost hrvatskog financijskog sustava i gospodarstva, a prije svega desetine tisuća radnika, dobavljača i drugih koji su uključeni u ovaj proces.

Kakav je Vaš stav prema donošenju tzv. “lex Agrokor”?

Vlada je sa svoje strane pripremila osigurač za provedbu restrukturiranja tvrtke ako dogovor izostane. I druge velike države, poput SAD-a intervenirale su u izvanrednim situacijama, posebice kada je riječ o kompanijama od sistemskog značaja. Zar bi Angela Merkel sjedila prekriženih ruku da se nešto slično dogodi u nekoj velikoj njemačkoj kompaniji. To je potpuno normalan proces i Hrvatska tu postupa zrelo i odgovorno.

Razgovarao Tomislav Delač