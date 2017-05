PRGOMET JAKO ŽELI BITI NA ČELU ZAGREBA: ‘Bit ću dobar, uspješan i odgovoran. Brinut ću o svim ljudima’

Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba i nositelj liste za Gradsko vijeće Drago Prgomet poručio je danas sa skupa na kojemu su predstavljeni svi kandidati za lokalne izbore u Zagrebu da će biti uspješan i odgovoran gradonačelnik, a predsjednik stranke Andrej Plenković je poručio da će HDZ-ovi programi Zagrebu omogućiti gospodarski rast i razvoj.

Prgomet je obećao izgraditi dječju bolnicu, omogućiti produljeni boravak u vrtiću i u školama, mladim poduzetnicima dati u najam prostore grada, obiteljima stanove, a starijim osobama palijativnu skrb; digitalizirati Zagreb i od njega napraviti pametni grad, unaprijediti promet.

‘Uvid u financije u svakom trenutku i za svaku kunu’

“Što je najvažnije omogućit ćemo da svaki građanin ima uvid u financije, u svakom trenutku i za svaku kunu”, rekao je i ustvrdio da je Zagreb povukao malo sredstava iz EU fondova zbog toga što se njihovo trošenje kontrolira.

“Koji to grad gradi pročelja zgrada iz budžeta, vrtiće, škole, ulice, mostove bolnice – nitko osim Zagreba. Šef sam klinike koja je povukla tri milijuna kuna EU fondova, a oko toliko godišnje povuče Zagreb. Zato što kad povlačite sredstva iz EU fondova morate odgovarati za svaku kunu kao i svaki račun, a to je ono što oni ne žele, dok mi želimo”, istaknuo je.



“Bit ću dobar uspješan i odgovoran gradonačelnik”, poručio je.

Cilj je, rekao je, graditi Zagreb vodeći brigu o ljudima od rođenja do duboke starosti.

Plenković je, obraćajući se okupljenima u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog, istaknuo da HDZ ima, kao i državi i u krizi u Agrokoru, ima i rješenje za Grad Zagreb koji je nositelj velikog dijela Hrvatske, poručivši da je vrijeme da HDZ pokaže svoju snagu.

Plenković: Most podržao SDP-ov pokušaj destabilizacije

HDZ je stranka koja u najtežim trenucima želi očuvati stabilnost, dok je drugi žele srušiti, rekao je. Radi političke stabilnosti HDZ je kao partnere izabrao Most i predstavnike nacionalnih manjina, ali je suradnja s Mostom završena kad je podržao SDP-ov pokušaj destabilizacije “naše temeljne poruke stabilnosti političkih institucija”, rekao je.

HDZ se nije ponio kao drugi koji su krizu iskoristili za svoju promidžbu, poručio je.

“Puno je razloga zašto Hrvatska mora biti stabilna, a oni koji su išli stavljati svoje partikularne i stranačke interese ispred nacionalnih zbog lokalnih izbora, nisu dobro postupili, a djelovali su zajedno i SDP i Most”, rekao je.

Glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Sabora Gordan Jandroković je istaknuo da je HDZ izvojevao još jednu veliku političku pobjedu.

“Pojedine političke stranke pokušale su iskoristiti kampanju za lokalne izbore da bi udarile u same temeljne vrijednosti Hrvatske, političku stabilnost. Dogodila se nova koalicija SDP-a i Mosta koji su nas optužili da neprincipijelno dogovaramo i stvaramo većinu koja nije utemeljena na demokratskim temeljima, no međutim oni su činili upravo to. Dogovorili su se na prijedlog SDP i brzom reakcijom Mostovih ministara, i kasnije zastupnika, da ruše Vladu, a time i stabilnost”, rekao je Jandroković.

Na pitanja novinara nakon skupa u vezi s Hasanbegovićem, koji se kandidirao na listi za Gradsko vijeće nezavisne Brune Esih, Jandroković i Prgomet su kazali kako je Plenković bio vrlo jasan o statusu Hasanbegovića u HDZ-u, da je Statut nepromjenjiv.

Plenković je rekao da onaj koji ide na izbore u nekoj drugoj listi više ne može biti član HDZ-a i da tu dilema nema, a da se može razgovarati o relacijama na nekim drugim temeljima o nekoj budućoj suradnji.

Jandoković je potvrdno odgovorio na pitanje novinara očekuje li parlamentarnu većinu, odnosno hoće li Hasanbegović, bez obzira na svoju sudbinu u stranci, dati potporu.

“Da, da. normalno, mislite na saborsku. Kao što smo i najavili sada počinju lokalni izbori i želimo se fokusirati na njih,” rekao je.