POTRESNE ISPOVIJESTI ŽRTAVA HVO-a: ‘Naredili su i da se beba ubije, žive su nas zapalili’

Prema prvostupanjskoj presudi, pripadnici specijalnih jedinica HVO-a u Stupnom Dolu kod Vareša ubili su 36 civila, silovali tri žene, opljačkali i zapalili selo. Čelnici HVO-a tvrdili su kako provode istragu o tom zločinu, no Haški je sud utvrdio kako ona nikad nije provedena te da je za to odgovorno rukovodstvo HVO-a i samoproglašene Hrvatske Republike Herceg-Bosne.

DAN D ZA HRVATE U HAAGU: Je li postojao udruženi zločinački pothvat u kojem je sudjelovao predsjednik Franjo Tuđman?

ODVJETNICA SLOBODANA PRALJKA ZA NET.HR: ‘Ako je sud uvažio jednu važnu točku naše žalbe, stvari se stubokom mijenjaju’

Jedna od preživjelih žrtava šestorke, Ferida Likić, i danas se sasvim živo sjeća što je proživjela u listopadu 1993., kada su je pripadnici specijalnih jedinica HVO-a zajedno s još 12 žena i djece zaključali u kuću i zapalili. Pamti razgovor izvršitelja zločinaca kao da su ga vodili jučer.



Zaključali ih u kuću i zapalili

“Jedan je rekao: ‘Komandant je naredio da se i beba ubije’. Tada smo vidjeli da nema izbora, da je gotovo. Pitao ga je zatim: ‘Kud ćeš s njime, kakva je gora kazna?’. On je samo rekao: ‘Zapalit ćemo ih žive’. Nas što smo ostali, nas su zapalili…”, priča Likić dok gleda prema izgorenoj kući u koju su ih zatvorili.

Zahvaljujući alatima koje su pronašli u kući, uspjeli su se spasiti.

Likić je prvo o svemu svjedočila pred domaćim sudovima, a zatim i u Haagu, na suđenju najvišim političkim i vojnim dužnosnicima takozvane Herceg-Bosne, navodi Aljazeera Balkans.

“Mog muža kad su ubijali, on je gledao u mene misleći da mu ja mogu pomoći… Rekoh: ‘Ubit će nas sve, gotovo je’. Nisam mogla nikome pomoći’, u suzama je ispričala.

Ubijali, silovali, pljačkali…

U selu je ubijeno najmanje 36 civila, tri žene su silovane, imovina oduzeta, a selo je raseljeno.

Da istraga o zločinu nikad nije provedena utvrdio je sud u Haagu.

Cijela priča trebala je odvesti do Ivice Rajića, ratnog zapovjednika HVO-a koji je vodio akciju na Stupni Dol. No, on je tek godinama nakon toga u Haagu priznao krivicu, zbog čega je osuđen na 12 godina zatvora. Među dokazima tužiteljstva bila je i naredba njegovog nadređenog, Slobodana Praljka, koji mu je kazao da bez milosti prema bilo kome ‘sredi situaciju’ u Varešu.

Ešref Likić koji je 22 dana proveo u logoru opisao je svoje traumatično iskustvo.

‘Zarezao je nožem i polizao krv’

“Pitao nas je jedan od njih: ‘Ima li ovdje Likića? Ja sam Ramiza Likića zaklao, primite moju sućut. Pobili smo vam sve u selu gore”. U tom maltretiranju on je vitlao nožem, jednog do mene je zarezao nožem po obrazu i polizao krv s noža. Rekao je: ‘Jest ti balijo slatka krv’.

Domaći sudovi su na 14 i 15 godina zatvora osudili pripadnike specijalnog voda Maturica, Miroslava Anića Firgu i Dominika Ilijaševića Comu. Nakon dopuštenog godišnjeg odmora, Como se nije vratio u mostarski zatvor, već je pobjegao u Hrvatsku.

Obitelj se s pravom pitaju – gdje je pravda za žrtve?

‘Nema pravde, oni će kad-tad izaći. A ovi što su izginuli, oni nikad više neće’, zaključio je Emir Likić za Al Jazeeru.

U hrvatskim i bošnjačkim strankama očekuju potpuno različite presude

Predsjedateljica Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Borjana Krišto (HDZ BiH) i njezin zamjenik iz reda bošnjačkog naroda Šefik Džaferović, visoki dužnosnik Stranke demokratske akcije (SDA), potvrdili su u utorak kako se u hrvatskim i bošnjačkim političkim strankama očekuju potpuno različite presude šestorici Hrvata koje je Haški tribunal optužio za ratne zločine u BiH.

“Ono što mogu reći i što svi znamo, Haški sud je politički sud i očekujem takve odluke”, kazala je Krišto novinarima u Sarajevu.

Dodala je kako očekuje da sud kaže svoje i utvrdi činjenice, no to ni na kakav način ne može utjecati na trenutačne odnose niti na neke buduće odnose među narodima u BiH.

‘Haag nije ispunio svoju zadaću’

“Naravno, žao mi je svih žrtava koje su se dogodile u tom ratu od bilo koga. Ali želim reći da je zadaća Haškog suda bila raditi na pomirenju, a ja mislim da tu svoju zadaću, na neki način, nije ispunio”, kazala je Krišto.

Džaferović, ujedno jedan od rijetkih bošnjačkih dužnosnika u BiH koji je uopće komentirao očekivanu presudu haškoj šestorci, kazao je pak kako i u pravomoćnoj presudi očekuje isto što se dogodilo u prvostupanjskom postupku.

“Očekujem da se potvrde činjenice iz prvostupanjske presude”, kazao je Džaferović uz konstataciju kako je prvostupanjsko vijeće donijelo ispravnu odluku.

Istina i pravda, kazao je Džaferović, ujedno su najbolji temelj za gradnju odnosa unutar BiH, ali i sa susjednim zemljama.