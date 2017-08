PREVIŠE CIJANOVODIKA U PROIZVODU! Ministarstvo poljoprivrede miče još jedan artikl s polica

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače da je u Morgen Land sjemenkama marelice (slatke, 250 g) proizvođača EgeSun GbmH, An der Autobahn 28, Oyten iz Njemačke, utvrđena povećana količina cijanovodika zbog čega se taj proizvod opoziva.

Opoziv proizvoda Morgen Land sjemenke marelice, slatkih, 250 g, odnosi se na lot brojeve: L162030 najbolje upotrijebiti do 18/09/2017; L162785 najbolje upotrijebiti do 08/12/2017; L162786 najbolje upotrijebiti do 08/01/2018; L170875 najbolje upotrijebiti do 08/04/2018; L171781 najbolje upotrijebiti do 07/07/2018.

Putem EU RASFF sustava zaprimljena je obavijest da je u gore navedenom proizvodu utvrđena povećana količina cijanovodika.

Proizvođač je EgeSun GbmH, An der Autobahn 28, Oyten, Njemačka; distributer je Dennree GmbH Hofer Str. 11, Töpen, Njemačka.



Proizvod na tržište RH stavlja tvrtka Garden d.o.o., Krajiška 30, Zagreb koja je na svojim mrežnim stranicama obavijestila potrošače o povlačenju tog proizvoda. Prema dodatnoj obavijesti EU RASFF sustava, tvrtka Priroda i društvo d.o.o. Ozaljska 71, Zagreb također stavlja taj proizvod na tržište.