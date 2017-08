PREVARENI RIJEČANIN UPOZORAVA GRAĐANE: Blokiran mu račun zbog bjanko zadužnice iz 2008. koju nikad nije vidio

Riječanin kojem je nedavno blokiran tekući račun zbog bjanko zadužnice koju nikad nije vidio sada upozorava građane i poziva ih na oprez zbog prevara poput ove koja se dogodila njemu.

Nakon što je doznao da mu je blokiran tekući račun, u njegovoj su ga banci uputili u Finu, gdje je doznao da je njegov račun blokirala tvrtka Abisal faktor iz Zagreba, zbog bjanko zadužnice iz 2008. godine koju prevareni muškarac nikad nije vidio i o kojoj ne zna ništa. Ta mu tvrtka sada želi zaplijeniti 1.700 kuna.

‘Tog papira nije bilo u Registru zadužnica’

‘Stojim ja tako i gledam taj papir kojeg se ne sjećam, prvi put ga vidim u svojim rukama i ponovno tražim da mi netko objasni o čemu je riječ. Gospođa sa šaltera sada provjerava u kompjutoru i sad se već i ona čudi jer tu moju zadužnicu, pod tim brojem, nije našla u Registru zadužnica’, ispričao je Riječanin za Novi list.

Nakon toga je otišao javnom bilježniku, u čijem uredu su mu rekli da nisu ni na koji način povezani s tom bjanko zadužnicom kao i da ne čuvaju dokumentaciju stariju od tri godine. Firma kojoj je navodno dužan na internetu nema kontakt podatke, broj telefona ili nešto slično, a adresa je nekoliko puta mijenjana. Zbog svega je ovaj Riječanin angažirao odvjetnicu jer sada smatra da se radi o prijevari i kaznenom djelu.



‘Koliko me sjećanje služi, ja te 2008. godine nisam dao ni potpisao nikakvu bjanko zadužnicu. Prvi put sam vidio taj papir u rukama u Fini. Osim toga, da sam ostao nekome nešto dužan, pa da je taj netko prodao taj moj dug nekom drugom, valjda bi me od 2009. godine netko kontaktirao i pokušao to naplatiti. Međutim, nikakav račun ili opomenu ja u proteklih devet godina nisam dobio, a za ovu firmu, Abisal faktor, prvi put u životu sada čujem’, ispričao je.

‘Nije bilo nikakve dodatne provjere’

Ista je firma, Abisal faktor, već nekoliko puta zabilježena u sličnim prijevarama. Osnovao ju je bugarski državljanin Yordan Ivanov Yordanov u svibnju ove godine, ali niti njegovi kontakt podaci ne postoje.

Mnogi su, pritisnuti nevoljom, uzimali ‘lake i brze kredite’ koji su se 2000-ih godina oglašavali na rasvjetnim stupovima i sličnim mjestima, a bjanko su zadužnice bile jedan od načina osiguravanja naplate takvih kredita. Čak i oni koji su nakon godina uspjeli otplatiti takve kredite s visokim kamatama, sada su počeli dobivati obavijesti o bjanko zadužnicama koje ih navodno obvezuju na plaćanje 185 kuna kako bi zadužnicu dobili natrag. U protivnom se prijetilo da će ona biti dana na javnu dražbu. Ljudi su, kako bi riješili problem, najčešće plaćali 185 kuna.

Odvjetnica Nela Šuša za Novi je list pojasnila kako je bjanko zadužnica instrument osiguravanja plaćanja i prenosiva ovršna isprava koja zastarjeva tek nakon 10 godina. Može ju se prodati ili pokloniti, a to nije kazneno djelo.

Čitatelj Novog lista najviše je ljut zbog toga što banka nije izvršila nikakvu provjeru već mu je odmah blokirala račun, iako zadužnica nije bila zavedena u registru.

‘Valjda bi u tom slučaju trebalo obaviti nekakvu dodatnu provjeru, tražiti da se dostave i drugi papiri koji će potkrijepiti navodni dug onoga kome se plijeni račun, a ne ovako, da sada ja moram dokazivati i istjerivati pravdu dok mi je za cijelo ovo vrijeme, dok Sud ne donese odluku, račun u blokadi. Pa za koga država radi, je li tu da štiti nas građane ili prevarante poput ovih’, kaže.