PREVARENA BOLESNA UMIROVLJENICA IZ VARAŽDINA: Stan joj oduzet fiktivnim ugovorom, trećinu mizerne mirovine sada daje za kredit

Umirovljenica iz Varaždina Nevenka Mužek prevarena je, zbog čega joj je oduzet njezin stan. Kako bi ga spasila, dignula je kredit, a plaća ga trećinu svoje već jako male mirovine od 1800 kuna.

Radi se o stanu od pedesetak kvadrata u centru Varaždina. Sve je počelo prije 13 godina, kad je Nevenkin sin otišao u Dansku, a da bi dobio kredit za tamošnje troškove, podigao je hipoteku na majčin stan. Kredit nije uspio vratiti pa je na stan uskoro sjela banka.

‘Vjerujte mi, ja vas ne bum prevario’

Nevenka nikako nije mogla namaknuti novac potreban kako bi se stan odblokirao u danom roku. Tada joj se za pomoć ponudio poznanik Alfred Rebić, inače liječnik i medicinsko-sudski vještak. Rebić je rekao da će njegov sin kupiti stan. Želeći zaštititi svog sina, Nevenka im je vjerovala i potpisala sve papire koje su joj dali, bez čitanja.

‘On mi je rekel – vjerujte mi, Nevenka, ja Vas ne bum prevario! Bilo je jedno pet tih, ja sam potpisivala. Već sam bila bolesna onda, pa gdje bi imala volje čitati’, rekla je za RTL.



Radi se o kupoprodajnom ugovoru na 21 tisuću eura. Rebić bi joj odmah isplatio 6.500 eura, a ostatak nakon što on dobije kredit. Problem je bio taj što nije bio definiran neki rok za isplatu, a ugovor uopće nije ovjeren kod javnog bilježnika. Kad ju je Rebić mjesec dana kasnije ipak odveo javnom bilježniku, potpisala je kupoprodajni ugovor na iznos od 32 tisuće eura, no ona to nije znala.

Novac joj nikad nije isplatio

Rebić joj obećani novac nije isplatio, osim što joj je ponekad znao donijeti po 100-200 kuna. Nevenka je tek kasnije doznala i da je potpisala ugovor o najmu stana. Prema njemu bi ona morala Rebiću plaćati 500 kuna mjesečno za boravak u stanu.

Prevarena je umirovljenica uz financijske probleme i bolesna. U očaju se javila SOS telefonu Kluba žena Varaždin, a angažirala je i odvjetnicu kako bi joj Rebić isplatio dug. Rebići su joj pak poručili da će joj novac dati jedino ako se iz stana iseli. Naposlijetku je tužila sina čovjeka s kojim se sve dogovorila na početku.

Sud presudio u korist prevaranta

Rebić je priznao da je drugi ugovor, onaj od 32 tisuće eura, bio fiktivan, za potrebe kredita banci, no po tom je ugovoru kasnije uspio i uknjižiti stan. Odvjetnica je objasnila da je po zakonu to čak moguće.

Nakon tri godine sudske borbe, presuda je bila u korist Mislava Rebića. Prema njoj je na snazi ugovor na manju cijenu, no uz to da ne postoji dug prema Nevenki. Rebići kažu da umirovljenicu nemaju namjeru izbaciti iz stana, no njoj to, kaže, ne znači puno.

Kako to obećanje Nevenka Mužek nije dobila napismeno, podigla je kredit, za kojeg izdvaja čak trećinu svoje ionako malene mirovine, piše RTL.