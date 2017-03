PREVARANTI IZ OSIJEKA PROMIJENILI IME I OPET MULJAJU STARCE: Jednog ponovno uhvatila novinarka, on se branio – ‘To mi je bio brat blizanac’

Poznata ekipa razotkrivena u emisiji Provjereno prije šest mjeseci, ponovno operira. Ponovno su isti ljudi krenuli u akciju organiziranja prezentacija na kojima su građanima, mahom starije životne dobi, podvaljivali proizvode za koje su tvrdili kako će ih izliječiti.

Inspekcija je u kršenju zakona prije šest mjeseci uhvatila desetak tvrtki među kojima i tvrtku Oxyness iz Osijeka i svima im je izrečena zabrana djelovanja. No tvrtka koja se ranije zvala Oxyness sada radi pod drugim imenom, modus operandi im je isti, a na meti su im ponovno građani starije životne dobi koji su spremni dati i posljednju kunu za izlječenje svojih tegoba.

Ponovno u akciji

Reporterka Nove TV otišla je na jednu prezentaciju i zaposlenike pitala zašto varaju ljude, na što joj je jedan od njih odgovorio: „Što radimo!? Gospođo, ja ne znam o čemu vi pričate!“ Potom je nastavikla s pitanjem znaju li da je firma za koju rade prijavljena tržišnoj inspekciji, inspekciji rada i zdravstvenoj inspekciji na što joj je zaposlenik odgovorio: „Znam, znam. Sve je to riješeno. Dolaze nam stalno inspekcije ali ništa ne nalaze jer sve radimo po propisima.“



Među zaposlenicima koji drže predavanja o preparatima i pomagalima koji mogu pomoći osobama starije životne dobi u njihovom ozdravljenju našao se i muškarac kojeg su kamere snimile i prije šest mjeseci.

‘Ono mi je brat’

Nakon što ga je reporterkznali, on joj je odgovorio da to nije bio on: „Ono mi je brat“, imate brata blizanca, upitala ga je, na što odgovara potvrdno.

Prije šest mjeseci novinarka emisije Provjereno otkrila je da su predavači koji drže predavanja o proizvodima koji mogu pomoći u liječenju mnogih bolesti, odjeveni u bijele kute kako bi odavali dojam liječnika te tako pridobili povjerenje građana, zapravo su telefonisti, ljudi srednje stručne spreme, odnosno prodavači.

Tvrtka se predstavljala kao tvrtka koja u suradnji s Ministarstvom zdravlja i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje obavlja besplatne medicinske preglede građana, što zapravo koriste kao paravan za prodaju medicinskih proizvoda.