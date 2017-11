PREUZIMANJE INE PITANJE JE DANA? Dobro upućeni bivši ministar tvrdi: ‘MOL i Rosnjeft sve su već dogovorili’

Posljednjih dana u hrvatskom političkom i medijskom prostoru ponovno se aktualizirala priča oko prodaje MOL-ovog udjela u Ini.

Sve je krenulo izjavom izvršnog direktora ruskog Rosnjefta Igora Sečina koji je otkrio da je njegova kompanija zainteresirana za kupnju Ine. Javio se potom i MOL koji je ponovno iskazao spremnost da proda svoj udjel u Ini.

Bivši ministar financija Slavko Linić siguran je da su pregovori između dvije kompanije u poodmakloj fazi.

“U isto vrijeme čujemo i Rosfnjet i MOL, to znači da su oni već do sada bili u kontaktu i da su među njima već dosta dobro odmakli pregovori i suglasnot da se MOL riješi dionica INA-e i prepusti ih Rosnjeftu. Ja u biti ove sadašnje najave kompanija vidim kao dobar dio pozitivnih pregovora između njih”, rekao je Linić za N1.



Vjeruje da bi Rosnjeft mogao kupiti i Inu i to smatra dobrim rješenjem.

“Plenkovićeva najava je bila samo jasna poruka da su nezadovoljni MOL-om kao partnerom. Same silne arbitraže, da se nalaze na svjetskim sudovima, a ne za stolom, pokazuju da je vrijeme da se raziđu. Smatram da hrvatska strana nije u stanju pregovarati s MOL-om jer će oni ucjenjivati kada vide hrvatski interes. A Hrvatska i nema dovoljno novaca za ulaganja”, uvjeren je ministar financija iz SDP-ove vlade.

Linić tvrdi da Rusima nije bitno hrvatsko tržište, već Mediteran.

“Doći će sa svojom naftom i plinom i tu proizvoditi derivate. Poklopit će se njihovi interesi s hrvatskim interesima. Ja polazim od osnove da ne dolaze derivati. Što je radio MOL? Vukao svoje derivate. To su neprijatelji koji su nam osvajali tržište i uništvali Inu. To moramo promijeniti, Rusi to mijenjaju”, kaže Linić.