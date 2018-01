PRESUDA U KORIST PRODAVAČICE: Vinkovački Boso mora zviždačicu vratiti na posao i isplatiti joj 17 plaća

Dujmić je dobila otkaz kao zaposlenica vinkovačkog trgovačkog lanca Boso u vlasništvu Bosiljka Stanića, a potom je javno progovorila o uvjetima rada, torturi i mobbingu kroz koji je prolazila

Općinski sud u Vukovaru je presudio je, a presudu je potom potvrdio i Županijski sud u Splitu, da vinkovačka tvrtka Boso mora prodavačicu Ivanku Dujmić vratiti na posao te platiti i troškove sudskog postupka. U presudi stoji kako je utvrđen nedopušten otkaz ugovora o radu prema tuženikovoj odluci od 1. srpnja 2017. godine, piše Večernji list.

Dujmić je dobila otkaz kao zaposlenica vinkovačkog trgovačkog lanca Boso u vlasništvu Bosiljka Stanića, a potom je javno progovorila o uvjetima rada, torturi i mobbingu kroz koji je prolazila. Godinu i pol dana kasnije zbog svega toga i dalje osjeća ozbiljne zdravstvene posljedice, i prima terapiju.

“Svjesni smo situacije i spremni za razne podvale”

“Zadovoljni smo presudom i činjenicom da je do pravomoćne presude trebalo godinu i pol dana. Očekujemo i da će supruzi biti isplaćene i zaostale plaće kao i doprinosi državi za sve ovo vrijeme otkako ne radi. Ako ne bude tako, pokrenut ćemo novi sudski postupak”, kazao je za Večernji list Ivankin suprug Željko Dujmić.

Boso ima zakonski rok od osam dana od trenutka kada zaprimi presudu da njegovu suprugu vrati na posao. Iako je trgovina gdje je radila prije dobivenog otkaza u međuvremenu zatvorena, taj trgovački lanac ima još prodavaonica u Vinkovcima u kojima Ivanka Dujmić može raditi.

“Po zakonu on joj radno mjesto može pronaći do maksimalno 50 kilometara udaljenosti, što nas ne bi iznenadilo. Kako god, supruga će početi raditi gdje god to bude. Svjesni smo situacije te smo spremni i za razne podvale iako sve ovo može proći mirno i bez većih problema za ikoga”, kazao je Dujmić.

Trgivački lanac na zlu glasu zbog gazde

Tvrtka Boso došla je na zao glas nakon što je javnost saznala za niz skandala o kojima su uglavnom svjedočili bivši zaposlenici: od stotina prekovremenih, a neplaćenih sati do tvrdnje jednog zaposleniak da se nepojedeno meso sa svadbi koje se održavaju u Stanićevim dvoranam za svadbe kasnije melje i ubacuje u “svježe” bureke. Ivanka Dujmić u ljeto 2016. godine, nakon što je dobila otkaz, javno je otkrila kako zaposlenici Bose moraju 700 kuna potrošiti u trgovini. “A gdje bi trebali trošiti”, kazao je tada, odgovarajući na prozivku, vlasnik Bosiljko Stanić. On je svoj odnos prema zaposelnicima također sažeo u protupitanje: “Misli li stado ili predvodnik stada misli”.

Inspektorat je utvrdio da su Dujmić i njezine dvije kolegice odrađivale prekovremene sate koji im nisu bili plaćani niti bilježeni u Evidenciji o radnom vremenu. Ona je, pak, podnijela prijavu protiv Bose tvrdeći da više ne može trpjeti mobbing i stalne pritiske nadređenih.

Inače, nekoliko dana nakon što je Ivanki Dujmić u ljeto 2016. godine dao otkaz, vlasnika Bose, Bosiljka Stanića u Vinkovcima je napao drvenim kolcem i lakše ozljedio njezin šogor Ivica Dujmić.

