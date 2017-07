PRESTRAVLJENI ZADRANIN: ‘Na Kalelargi su mi pokušali oteti sina starog tri godine. Jedna žena ga je uzela za ruku i krenula niz ulicu…’

Nepoznata žena u nedjelju je u večernjim satima pokušala na Kalelargi oteti trogodišnjeg sinčića jednog Zadranina.

Dok je u nedjelju u večernjim satima sa sinom šetao Kalelargom Zadranina Antu, kaže, uhvatio je najveći strah i najveći bijes u životu. Razlog za to bio je pokušaj jedne žene da otme njegovog trogodišnjaka. Opisujući stravičnu situaciju koja se odigrala na šetnici punoj turista Ante nije želio u javnost iznositi više detalja o svom identitetu, ali je detaljno opisao što se dogodilo.

“Sin se igrao na pločniku tako da je preskakao crte i gazio samo u središtu kamenih ploča. Bio je dvadesetak centimetara od mene, nisam ga držao za ruku, ali sam ga imao na oku. Odjednom se ispred njega stvori neka žena u 60-im godinama. U ljubičastoj haljini do koljena, visine oko 160 centimetara i nekih 70 kilograma. Normalnog izgleda, ni po čemu upadljiva, kao neka naša susjeda. Svojom desnom rukom zgrabi za lijevu ruku mog sina i krene korak naprijed, u namjeri da produži niz Kalelargu. Djelovao sam istog trena i lijevom rukom uhvatio sina za njegovu desnu ruku. Kad sam ga dohvatio, žena stane i okrene se prema meni. Gleda me i šuti. Trajalo je to nekih pet-šest sekunda. U meni se probodi oganj, shvatim što se događa, da mi želi oteti sina. Poludim! Oči mi iskoče, vratne žile samo što ne eksplodiraju. Stišćem desnu šaku u namjeri da je snažno udarim i zatim skočim na nju i iščupam joj grkljan. Poludio sam! Istodobno mi glavom prođe misao: što ako je tako napadnem u ovoj gužvi, a ona mi sina drži za ruku? Na mene će nahrupiti svjetina, tko će od njih moći znati što se stvarno dogodilo? Dovoljno je da oni na mene nasrnu i da ona iskoristi priliku i nestane s malim…

Razmišljao sam brzinom svjetlosti, nije prošlo nekoliko sekunda a ona mom sinu govori: “Blondi, blondi”. Zato što je plav. Kako mu nisam puštao ruku ona ga naglo otpusti i nestane ispred nas u gužvi. Vidio sam je kako prolazi i zagledava se u druga dječja kolica”, priča potrešeni otac koji je ženu jedno vrijeme i pratio, no onda ju je izgubio iz vida.



Policija istražuje slučaj

Svoj događaj ispričao je supruzi, a ona sve objavila na Facebooku. Odmah potom na vrata im je pokucala policija iz koje su potvrdili da istražuju slučaj, piše Zadarski.hr

Na pitanje zašto sve nije odmah prijavio policiji Ante odgovara: “Htio sam, ali sam dosad imao loša iskustva s policijom. Kad bih im nešto išao prijaviti prvo mi ne bi vjerovali što mi se dogodilo, a onda bi sve toliko izbirokratizirali da bih izgubio volju. Meni je važno da se ovo što se meni dogodilo iznese u javnost, da roditelji budu na oprezu s malom djecom. Ljeto je,velike su gužve, gradom prolaze svakakvi tipovi i likovi. Ja ne mogu sto posto tvrditi da je ta žena mog sina htjela oteti. Tko zna možda se radi o nekoj poremećenoj osobi, ali siguran sam da joj namjere nisu bile normalne. Ni da je htjela išta plemenito napraviti”.