PRESELIO U DUBLIN PA U BERLIN, A SADA DIJELI ODLIČNE SAVJETE: ‘Spavam s putovnicom i novčanikom u jastučnici’

Jedan od Hrvata koji je iz Hrvatske otišao u potrazi za sigurnijom budućnosti podijelio je iskustva i savjete u jednoj od Facebook grupa u kojima Hrvati traže posao u inozemstvu.

Jedan od Hrvata koji je iz Hrvatske otišao u potrazi za sigurnijom budućnosti podijelio je iskustva i savjete u jednoj od Facebook grupa u kojima Hrvati traže posao u inozemstvu.

‘Čovjeku bez poznanstva jezika, bez sređenog smještaja, bez kontakata treba minimalno 3000 €. Moram s time krenuti jer idete sami u nepoznato, nova država, nova pravila, drugi svijet. Ne moramo se praviti blesavi, treba vam para. Računajući da ćete s tim novcem bez ikakvih primanja, snalazeći se po hostelima moći živjeti oko četiri mjeseca. Grubo računajući treba vam 500 € mjesečno za mjesec dana u hostelu. Treba vam i manje, ali vjerujte mi bolje je ugrubo računati i računati na nepredvidive situacije. Ako ste snalažljivi, možete i više, ali moj način života i moja osobna procjena je 4 mjeseca života za 3000 €’, objasnio je mladić, prenosi Croexpress.

Za početak se najbolje smjestiti u hostelu

Kako bi si osigurali smještaj savjetuje bukiranje tjedan do dva u hostelu.



‘Moja ideja je jedan tjedan jedan hostel jer je to tip posla u koji se želim ubaciti. Imate šanse da se ljudima svidite tamo i da uhvatite menadžera u pravom trenutku kada mu baš treba radnik, a vi mu se činite ok jer ne pijete u hostelu i ne lumpujete i niste glasni i problematični. Probajte biti što tiši, ljubazniji, gledajte to kao veliku šansu da mu se svidite. Čistite iza sebe, budite što normalniji. U tom slučaju, može vam se posrećiti, možete se i ponuditi da 20 sati tjedno spremate krevete, čistite i za uzvrat dobijete besplatan smještaj i doručak’, kaže mladić.

Mnogi se pitaju što ponijeti, a on savjetuje – držite se funkcionalnog minimuma.

‘Znači smještaj imate, sad dolazi organizacija što ponijeti, kako se opremiti za boravak u hostelima i na preživljavanje u urbanoj džungli kao što je u mom slučaju Berlin. U džungli preživljavate, tražite sklonište (smještaj), tražite hranu (prilike za posao) i zabavu (kontakti, prijatelji). Kod preživljavanja, bitno je svesti stvari na funkcionalni minimum. Jedan veliki ruksak, putna torba, mali ruksak. Do higijene nije teško držati u hostelima, ali je veća tlaka nego što mislite. Pretpostavljajući da ćete bukirati najjeftiniji smještaj, morat ćete koristiti javni tuš i wc. Ponesite japanke obavezno. Ponesite svoje ručnike, ali ih probajte ne koristiti nego radije iznajmite u hostelu ili koristite besplatno kao što neki hosteli u Njemačkoj nude. Ručnici su tlaka za prati i sušiti, zauzimaju puno prostora, pogotovo mokri’, objasnio je.

Najbitnije stvari najpametnije je uvijek držati sa sobom

‘Kad idem spavati, putovnica i novčanik idu u jastučnicu, oko tih stvari ne ulazim u rizik nikada. Pazite na svoje stvari’, upozorava.

Kada se radi o traženju posla, ne preporučuje moljakanje.

‘Što ste više opušteniji, smireniji, simpatičniji ste. Nitko se ne voli družiti s ljudima koji se žale i kukaju : znate, teško je, u Hrvatskoj nema ovog, bla bla. Nju ili njega (menadžer) zanima što biste vi njemu donijeli, zašto baš vi, zašto ne netko drugi.’

Mladić savjetuje kako je najbolje pronaći nekoliko najbližih tvrtki te ih zatim obići.

Ne nabijajte pritisak poslodavcu

‘Lijepo se obucite, imajte životopis sa sobom i uđete unutra. Nemojte doći tamo u nedjelju u pol 7 navečer. Odite tamo u ponedjeljak, utorak oko 9 ujutro i tražite menadžera. Na njemačkom ili engleskom, ovisi o vama, ako vam ide njemački, super, ako ne naštrebajte par šablona koje ćete koristiti da dobijete njegovu ili njezinu pažnju. Ako je hostel, možete i na engleskom iako je sigurno bolje na njemačkom. Prvih 10 sekundi može biti ključno, budite vedri i prihvatite bilo koji odgovor. Ako vam kaže nemam sada vremena, ali uzet ću vaš CV, nasmiješite se, recite hvala lijepo i ugodan dan vam želim. Nemojte nikada nabijati pritisak jer će vaš CV odletjeti u smeće čim se vi okrenete.

Važna je dobra energija

Prvo što vam je najbitnije i u što morate ulagati najviše energije je posao. Netko možda smatra da je smještaj bitniji, ali kada ste u hostelu, okruženi ljudima, možete doći do koje informacije. Netko nekog zna, ovaj treba cimera, ovaj zna nešto. Vjerujte mi, pokupit ćete energiju ljudi i vodit će vas ka uspjehu. Moj savjet je, nađi ti sebi prvo posao, pa odi na party i upoznat ćes ljude, netko treba cimera, nek te dobar duh vodi jer dobrom energijom privlačiš dobre stvari. Zapamti, ako imaš nešto ušteđevine, 3000€ bi ti trebalo biti dosta da se snađeš. Samo strpljivo i vjeruj u sebe, želi učiti i dokazati se. Priđi ljudima, ne boj se. Budeš se zacrvenio/la par puta, ali što sad, život ide dalje’, zaključuje gastarbajter.