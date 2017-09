PRESEDAN – OVAJ JE ČOVJEK SUDSKOM PRESUDOM IZBAČEN IZ STANA: Godinama susjedima zagorčavao život ogavnim načinom života

Damir Jovanović rvi je čovjek u Hrvatskoj koji je sudskim putem izbačen iz svojeg stana u Puli. Čovjek bez dokumenata, s dosjeom i odsluženom zatvorskom kaznom zbog ubojstva oca, godinama je zagorčavao život sustanarima. Sustav dugo nije nalazio rješenje za čovjeka koji je u svojem stanu nakupio 180 kubika smeća.

Jovanović je živio bez struje i vode, a fekalije je izbacivao kroz prozor, što su deseci susjeda teško podnosili.

Niti jedna institucija nije nudila rješenje, no stanari su ipak izborili presedan te sudskim putem istjerali susjeda iz zgrade. No, problem je tek dijelom riješen.

Susjeda Ljiljana Despot za Provjereno je svjedočila o susjedovu neurednom životu i agresivnosti.



Nitko mu ništa ne može

‘Jednom me udario kad sam išla u podrum. Tu su bili moj sin i moj muž. Suprug me zaštitio i udario ga, a onda je moj muž dobio kaznu 500 kuna koju je platio, a ovaj nije. Iako je kaznu dobio, ali nema se država od čega naplatiti’, ispričala je Despot.

Država Jovanoviću ne može ništa naplatiti jer on ne radi, nema dokumente i ne plaća račune.

Zbog smeća koje je prikupljao u stanu, prije pet godina zgradu i dvije susjedne zgrade preko puta napali su rojevi žohara, uzrokovana leglima koja su nastala u Jovanovićevom stanu.

Kada je upravitelj prije godinu dana ušao u njegov stan, smeća je bilo od poda do stropa – nakupina novina i izmeta, između kojih su gmizali crvi.

‘To traje predugo. To je poraz cijelog sustava države. Zakonodavac nije predvidio ljude koji izlaze van okvira. On ne radi, nema dokumente. On nema love i ne možeš mu ništa naplatiti, a svi od toga bježe i peru ruke’, kaže upravitelj zgrade Cinkopan.

Mučnu je situaciju komentirao i gradonačelnik Pule Boris Miletić.

‘Ovo je jedna teška situacija. Ne bih se složio da centar za socijalnu skrb ne može ništa. Mislim da su oni neke korake već i poduzeli. Mislim da živimo u društvu gdje bi svatko trebao odgovarati za svoje postupke. Moramo se ponašati u skladu s određenim normama. Znači, tamo je doista bilo puno problema, nije samo stvar smeća, bilo je i nasilja i policija je s tim upoznata’, kazao je Miletić.

Trenutno je u pripremi novi prijedlog zakona koji bi omogućavao da se ovakve situacije rješavaju brže i jednostavnije. Po prvi put u povijesti u Hrvatskoj je vlasnik stana izbačen iz nekretnine sudskim putem. Stan je prodan, dok će većina novca ići na podmirivanje troškova koji su nagomilani s godinama.

‘Mislim da smo na ovaj način riješili problem stanara, ali nismo njegov, jer on će sada postati beskućnik’, zaključio je upravitelj zgrade.